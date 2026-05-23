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もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】が「【毛色講座】第4回：ジャンガリアンの基本！ベース色4種を徹底解説【ノーマル・サファイア・モカ・ムーン】」を公開した。動画では、ジャンガリアンハムスターの多様な毛色の土台となる「4つのベース色」について解説し、同じ名前の毛色でも個体によって見た目が異なる理由を明かしている。



チャンネル運営者のはむチラは、すべての毛色の土台となるベース色として「ノーマル」「ブルーサファイア」「モカブラウン」「ムーングレー（およびクリーミーサファイア）」の4種類を取り上げた。



まず野生色である「ノーマル」は、黒に近いこげ茶のラインとグレーがかったくすみブラウンが特徴だと説明。次に「ブルーサファイア」は、ノーマルを「水で薄めたような毛色」と表現し、青みがかった美しいグレーを持つと語った。続いて、黒みや灰色みが少ないあたたかい茶色系の「モカブラウン」を紹介した。



さらに、モカブラウンの薄い個体とそっくりな色として「ムーングレー」と「クリーミーサファイア」を取り上げた。この2つは遺伝的にほぼ同じだが、黒目のムーングレーとブドウ目のクリーミーサファイアでは、「目の色に関わる遺伝子が、毛の色にもわずかに影響している可能性がある」ため、毛色にも微妙な違いが出ると解説した。



動画の後半では、同じ「ノーマル」や「サファイア」でも、個体によって見え方に幅がある理由に言及。それは個体ごとに「ユーメラニン」「フェオメラニン」という2つの色素の配合バランスと、「希釈（薄まり具合）」が微妙に違うためだと説明。どの毛色も独立した色を持っているわけではなく、「同じ要素の配合割合で変わっている」とまとめた。



毛色の違いを生み出すメカニズムを考えることで、ジャンガリアンハムスターの個性をより深く観察できるようになるだろう。



※本動画の内容は、飼育・繁殖の観察や他の哺乳類の研究をもとにした考察です。

ジャンガリアンハムスターの遺伝子はすべてが解明されているわけではなく、一部に仮説的な内容を含みます。

このような考え方もあるんだなという、発想の1つとしてご視聴頂けますと幸いです。

また、分かりやすさを優先して表現を簡略化している部分があります。