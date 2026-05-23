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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「一歩一歩固めていく」を公開した。動画では、終わりの見えない果てしない作業に対する自身の向き合い方や、途方に暮れるような状況の乗り越え方について、率直な思いを語っている。



動画冒頭、茂木氏は客船「飛鳥」に乗船している間も継続して仕事に取り組んでいたことを報告。しかし、その仕事の規模感について「スケールっていうか、長いっていうか、いつになったら終わるのか分からない」と表現し、果てしない作業を前に「途方に暮れるようなこともある」と、自身の率直な心境を明かした。



そのような先の見えない状況下での対処法として、茂木氏は「とにかく一歩一歩前に進むしかない」と強調する。「全体を気にしてると『あれ、まだここだ』って（なってしまう）」と述べ、全体のボリュームや進捗を過度に意識するのではなく、あえて「全体を気にしない」ことの重要性を指摘。いま目の前にある時間と作業にひたすら向き合い、着実に歩みを進める姿勢の大切さを説いた。



さらに茂木氏は、こうした葛藤は誰にでも共通するものだとし、「人間ってそれぞれ、途方に暮れることってあると思うんだよ」と視聴者に寄り添うように語りかける。続けて、「その途方に暮れてるのを、まあ目の前の一歩一歩でちょっと傾けていくしかないのかなって」と、目の前の小さな前進に意識を向けることで、途方に暮れる感情を少しずつ消化していく独自の思考法を明かした。



最後は、今回の旅を通じて感じた教訓を振り返りつつ、「脳の教養塾の皆さん、頑張りましょう」と視聴者へ温かいエールを送り、動画を締めくくった。日々の大きな課題や目標に対して、焦らず着実に目の前の一歩を積み重ねていくことの尊さが深く伝わる内容となっている。