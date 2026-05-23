2026年7月2日(木)から9月14日(月)まで、東京ディズニーリゾート(R)で夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort(R)」を開催します。今年も、絶大な人気を誇るバンド Mrs. GREEN APPLE（ミセス・グリーン・アップル）とのコラボレーションを実現。パーク内に限定楽曲が響き渡ります。

さらに、25年の歴史に幕を閉じる東京ディズニーシーの「アクアトピア」が最後の“びしょ濡れ”バージョンで登場するほか、東京ディズニーランドでは「ガジェットのゴーコースター」が初のびしょ濡れ仕様に。本記事では、自由なパーク往来が可能になる期間限定「1デーパークホッパーパスポート」の活用術や、ファン必見の見どころを徹底解説します。

TDLではプロジェクションの特別演出も

「ガジェットのゴーコースター」

東京ディズニーランドでは、人気アトラクション「ガジェットのゴーコースター」が今年初めて“びしょ濡れ”バージョンとなって登場。噴水のように湧き上がる水のなかを勢いよく駆け抜ける、スリリングでクールな体験を楽しめます。また、キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」（トップ画像）がファイナルを迎え「Reach for the Stars: Everlasting Dreams」としてショー本編終了後に特別な演出が加わります。

「ベイマックスのミッション・クールダウン」

おなじみの「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”」や、フロートから水が放たれる「ベイマックスのミッション・クールダウン」も健在。全身で夏の暑さを吹き飛ばしましょう。

Mrs. GREEN APPLEとの豪華コラボでハピネスレベル上昇！

「ベイマックスのハッピーライド」

今年の大きな話題は、Mrs. GREEN APPLEが手掛けるテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」です。「ベイマックスのハッピーライド」などでこの楽曲が流れ、明るく軽快な音楽がパークの一体感をさらに高めてくれます。

「ベイマックスのハッピーライド」に連動し、光るペンライトが登場！

コラボグッズや光るペンライト、特別なドリンクなどのメニューも多数展開されるため、音楽ファンも注目の内容となっています。

TDSは「アクアトピア」最後の夏！

「アクアトピア」

東京ディズニーシーでは、自動運転のウォータービークルで予測不能な動きを楽しむ「アクアトピア」が今年も期間限定で“びしょ濡れ”バージョンになります。開業以来親しまれてきたアトラクションですが、9月14日(月)をもってクローズすることが決まっており、最後の“逃げられないびしょ濡れ体験”は必須です！

【参考】東京ディズニーシー「アクアトピア」最後の夏【9/14終了】7/2からは“びしょ濡れ”バージョン実施、開業時からの25年の歴史に幕（※2026年5月掲載） https://tetsudo-ch.com/13027949.html

「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」

また、メディテレーニアンハーバーの「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」でもMrs. GREEN APPLEの楽曲を使用。勢いよく噴き出す水と共に涼しく楽しいひとときを過ごせます。

チケット情報やホテルプログラムで夏の滞在を満喫

「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」

イベント期間中は、休日・平日を問わず毎日利用可能な「アフター3サマーパスポート（通常休日の午後3時から入園）」や「アフター5サマーパスポート（平日の午後5時から入園）」を2026年9月14日（月）まで販売します。（入園対象は2026年7月1日（水）から2026年9月14日（月）まで）。夕方からの涼しい時間帯を狙って入園したいときに最適です。

■アフター3サマーパスポート

大人：6,500円〜

中人：5,300円〜

小人：3,800円〜

■アフター5サマーパスポート

大中小共通：4,500円〜

夏の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを1日で両方体験できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」も販売します。朝からどちらか1つのパークを楽しみ、午前11時以降は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを自由に行き来が可能。「ディズニー・プレミアアクセス」や「ディズニー・モバイルオーダー」を駆使し、限られた時間を有効に活用しましょう。

■1デーパークホッパーパスポート

大人：1万3,700円〜

中人：1万1,200円〜

小人： 8,100円〜

※各パスポートとも、入園日によって料金は異なります。

「トロピカルサマーフェスティバル」

また、ディズニーホテルでも夏を満喫するプログラムも多数用意。東京ディズニーランドホテルでは、館内や屋外プールで楽しめるラリープログラム「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」を、ディズニーアンバサダー(R)ホテルでは「トロピカルサマーフェスティバル」を開催するなど、宿泊施設でも夏らしいリゾート気分を味わうことができます。

ミセスとの音楽体験、そして長年愛されたアクアトピアとの別れ。2026年のTDRの夏は、例年以上にエモーショナルで刺激的なシーズンになりそうです。特に11時から両パークを行き来できる「1デーパークホッパーパスポート」は、限られた夏休みをフル活用したい人にとって最強の武器になるはず。びしょ濡れになる準備と、最高の音楽を楽しむ心の準備をして、この夏だけの東京ディズニーリゾートへ駆け出しましょう！

（画像：オリエンタルランド、©Disney）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）