「君が死刑になる前に」（読売テレビ・日本テレビ系）の第8話が、21日に放送された。

本作は、7年前にタイムスリップした琥太郎（加藤清史郎）、隼人（鈴木仁）、凛（与田祐希）が、過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ。（※以下、ネタバレを含みます）

琥太郎（加藤）、隼人（鈴木）、凛（与田）は、教師連続殺害の第4の事件を阻止し、被害者だった鮫島（小林大斗）と凛の友人・まりも（田畑志真）の命を救う。

琥太郎は、現場から車で逃走する犯人の姿を見つけ、ワゴン車に乗り込み追いかけようとするが、また強烈な光に包まれ2026年に一人でタイムリープしてしまう。

もとの時代に戻った琥太郎は衝撃の事実に直面する。別荘は7年前に全焼し、焼け跡から身元不明の男女2人の遺体が発見されたというのだ。隼人と凛のことを案じ、琥太郎はもう一度2019年に戻ろうと試みる。

放送終了後、SNS上には、「最近、汐梨（唐田えりか）が出てこないと思ったらまさかの真犯人？」「汐梨は犯人をかばっているんじゃないかな」「放火の現場に汐梨以外にもう一人いたと思う」「汐梨は真犯人の証拠隠滅をして自分が身代わりになろうとしているのでは」などのコメントが上がった。

また、「何度もタイムスリップを試みる琥太郎がギャグ化していた」「琥太郎が過去に戻るためにいろいろと試すところが面白かった」「まりもちゃんが偉かった」「まりもちゃんグッジョブ！」などの声もあった。

そのほか、「タイムスリップ系の話なんだけど、展開がすごく上手」「シリアスからコメディー、サスペンスと展開がすごい」「月齢と現実をリンクさせているのうまいな」「脚本家たちが、タイムトラベル物を相当研究していると思う」といったコメントもあった。