¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡¦Á´¥×¥íµÇ°¡Û¸ÅÀÍ¥ºî¤¬£Ó£Ð£Ò¾ÞÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡Ö£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÁ´ÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñµÇ°¶¥ÎØ¡×¡ÊÁ´¥×¥íµÇ°¡Ë¤Ï£²£³¡¢£²£´Æü¤Ëº´²ì¸©¤Î¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¿¤±¤ª¡ÊÉðÍº¶¥ÎØ¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££²Æü´Ö¤ÎÃ»´ü·èÀï¡¢³ÊÉÕ¤±¤â£ÆII°·¤¤¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢º£Ç¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÏÆËÜÍºÂÀ¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¤éÎØ³¦ºÇ¹â°Ì¤Î£ÓÈÉ£¹Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤«¤éÄ¶°ìÎ®¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬½¸¤Þ¤êÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡££²£µÆü¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Î¡ÖÂè£·£³²óÁ´ÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¡×¡ÊÁ´¥×¥íÂç²ñ¡Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£²Æü´Ö¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¥×¥íµÇ°¤ÏÈÖÁÈ¤âÆÈÆÃ¤ÇºÇ½ªÆüºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥í¥Ô¥¹¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢£Ó£Ð£Ò¾Þ¡Ë¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï½éÆüÍ¥½¨¡Ê£±£°¡Á£±£²£Ò¡Ë¤Ë¥·¡¼¥É¤µ¤ì¤¿£²£·Áª¼ê¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£ÓÈÉ£´¿Í¤È»°Ã«¾ÂÀ¤Î£µ¿Í¤ÇÎ×¤à¶áµ¦¤¬Â¾ÃÏ¶è¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Ð£Ò¾ÞÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¸ÅÀÍ¥ºî¤ÏÀè¤ÎÊ¿ÄÍ£Ç£ÉÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò£´Ï¢¾¡¤ÎÎ¥¤ì¶È¤Ç£Ö¡££²·î·§ËÜ£Ç£ÉÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ÎÏÆËÜÍºÂÀ¤ËÂ³¤¡¢¶áµ¦¤Ç£²ËçÌÜ¤Î¤¤¤ï¤Ê¿¥°¥é¥ó¥×¥êÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¥ï¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ëµ´¿À¤À¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤¤Î¤ËÅöÃÏ¥Ð¥ó¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤ò»ý¤Ä»ûºê¹ÀÊ¿¤Èº£²ó¤«¤éÀïÎóÉüµ¢¤ÎÏÆËÜ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ïà¶âËÀá¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë£ÓÈÉ¤ÎÆî½¤Æó¤È»°Ã«¤Î¥Þ¡¼¥¯¿Ø¤¬¹µ¤¨¤ë¥·¥Õ¥È¤ÏËüÁ´¤À¡£
¡ÖÂÇÅÝ¡¦¶áµ¦¡×¤Î°ìÈÖ¼ê¤ÏµÈÅÄÂóÌð¤È¿¿¿ù¾¢¤Î´ØÅì²«¶â¥³¥ó¥Ó¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ï¸ÅÀ¤ÎµÞ½±¤Ë¶þ¤·¤Æ£²¡¢£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡££Ç£Ð¥í¡¼¥É¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£Í¥½¨¤Î´ØÅì¤Ï¤³¤Î£²¿Í¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç½éÆü¤ËÃçÎÉ¤¯£³Ãå°ÊÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç²ç¤ò¸¦¤°¡£
¡¡Æî´ØÅì¤ÎÂç¹õÃì¤ÏºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤Î£Í£Ö£Ð¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï½à·è¤ÇÍî¼Ö¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¶Ë¾å¤Î»Å¾å¤²¤ÇÎ×¤ó¤ÀÃÏ¸µ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇºÇ¹â¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡£³·îËÉÉÜ£ÇII¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¼Ã«ÃÎ¹¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Î£·£´¼þÇ¯¤Ç£Ö¼è¤ê¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢ÅöÃÏÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Íî¼Ö¤¬Â³¤¤¤¿¾¾Ã«½¨¹¬¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆÍ´Ó¡¦¾¾°æ¹¨Í¤¤Ï¤½¤í¤½¤í¸µµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡£ÓÈÉ¤ÏÉÔºß¤ÎÃæ»Í¹ñÀª¤À¤¬Í¥½¨¤Ë¤Ï¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¢¾¾±ºÍª»Î¡¢À¶¿åÍµÍ§¤Î£ÓÈÉ·Ð¸³¼Ô¤È¾¾ËÜµ®¼£¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£µ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ç¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¥é¥¤¥ó¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£Ä¾Á°¤ÎÈ¡´ÛµÇ°·è¾¡¤Ç¤â¾¾±º¤È¸¤Éú¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¼Â¤ÏÍ¥½¨¤òÃÏ¶èÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ë¤ÈËÌÆüËÜ¤¬ºÇÂ¿¤Î£¶Áª¼ê¡ª¡¡¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏðêÂÌÅ·¡¦¿·»³¶ÁÊ¿¤Çµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¥Ê¥·¡££ÓÈÉ¤Î°¤ÉôÂó¿¿¤Ï¤Í¤¸¤êÈ´¬¤¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥È¤ò¼é¤êÈ´¤¤¿¤¤¡£¹âÃÍ°ÂÄê¤Î¿ûÅÄ°íÆ»¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤òÁö¤ì¤Ð¹¥Áö¤¹¤ë°õ¾Ý¡£ÆÍÇËÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº´Æ£¿µÂÀÏº¤ÈÅÏÉô¹¬·±¤Ï£´£°£°¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÄ¾Àþ¤ÎÄ¹¤µ¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾®¸¶Í¤ÂÀ¤ÏÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡ÃæÉô¤â´ØÅì¤ÈÆ±¤¸¤Ç»³¸ý·ýÌð¤ÈÀõ°æ¹¯ÂÀ¤Î£²¿Í¡£±ç·³¤ÏË³¤·¤¯¤Æ¤â¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¹îÉþ¤¹¤ë·è¤á¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶å½£¤Ï£ÓÈÉ¤Î²Å±ÊÂÙÅÍ¤òÉ®Æ¬¤ËÃÏ¸µ¤Î»³ÅÄ·»Äï¡Ê±ÑÌÀ¡¦ÍÇÊ¿¡Ë¤È¹Ó°æ¿òÇî¤Î£´¿Í¡££´·î¤Î£·£¶¼þÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ£²¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÂç¥ì¡¼¥¹½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë»³ÅÄ·»Äï¤ÏÅöÁ³µ¤¹ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃÏ¸µ¥Ð¥ó¥¯¤Ë£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¹Ó°æ¤À¡£º£Ç¯¤Ï£Ç£ÉÏ¢Â³Í¥½Ð¤Ç¾Þ¶â¤ò½çÄ´¤Ë²Ã»»¡£Èá´ê¤Î£Ç£Ð½Ð¾ì¤Ø°ìÀï¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡Á´¥×¥íµÇ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Íâ£²£µÆü¤Ë¤Ï¡ÖÂè£·£³²óÁ´ÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¡×¡ÊÁ´¥×¥íÂç²ñ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££ÓÈÉÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥±¥¤¥ê¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢£´¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¥Á¡¼¥à¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤àÁ´£·¼ïÌÜ¤ÇÆü¤´¤í¤ÎÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤¹¡£À®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤Ë¤Ï£±£°·îÌïÉ§£Çµ𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢µÇ°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÆü¤ÎÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñÍý»öÄ¹ÇÕ¡¢ÆÃÁª¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³«¾ì¤Ï¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬¡¢¶¥µ»³«»Ï¤ÏÆ±£¹»þ£³£°Ê¬¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£