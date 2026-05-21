タレント・鈴木紗理奈が２０日、インスタグラムのストーリーズを更新。ＴＶのバラエティー番組の作り方などについて、怒りの投稿をした。

鈴木はストーリーズで「わたしは画面ではどんなにやり合ってても 裏ではきちんと信頼関係があるという かっこいいバラエティーが好きや」と切り出し、「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で 普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。 だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない。そんな当たり屋みたいな事されて それ勝手に放送されて そういうのって面白いの？」「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん そういうのってほんまに信頼関係がある相手との プロレスの時やと私は思う。 普通にいじめやん」と続けた。「普通にいじめやん」の文字は大きく強調していた。

一連の投稿にフォロワーから「せめてピー入れろよテレビ…」というコメントが寄せられると、「ほんまやで 公共の電波でそんなこと流すな 何歳のスタッフか知らんけど おかんか嫁に怒られろ」と鈴木らしくユーモアも交えながら、反応。

その後、「はーーキレたら元気出た！！」と笑顔の写真を添え、「名指しで言ってきたタレントさんへ。私のこと嫌いで結構やけど そういうのおもんないし、あんたが損するで。 こちらに伝えもせずおもんない文句たれ流したスタッフさんへ。愛のある笑い作らな国民的な番組は作られへんで。めちゃイケのＤＶＤ貸してあげるわ。文句言わせておもろい、とか次元の低いことやめ、テレビがなめられるで」とタレント、番組側に助言していた。