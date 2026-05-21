鈴木紗理奈

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　タレント・鈴木紗理奈が２０日、インスタグラムのストーリーズを更新。ＴＶのバラエティー番組の作り方などについて、怒りの投稿をした。

　鈴木はストーリーズで「わたしは画面ではどんなにやり合ってても　裏ではきちんと信頼関係があるという　かっこいいバラエティーが好きや」と切り出し、「私が出てもない番組で　嫌いな芸能人の名前は？という質問で　普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。　だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない。そんな当たり屋みたいな事されて　それ勝手に放送されて　そういうのって面白いの？」「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん　　そういうのってほんまに信頼関係がある相手との　プロレスの時やと私は思う。　普通にいじめやん」と続けた。「普通にいじめやん」の文字は大きく強調していた。

　一連の投稿にフォロワーから「せめてピー入れろよテレビ…」というコメントが寄せられると、「ほんまやで　公共の電波でそんなこと流すな　何歳のスタッフか知らんけど　おかんか嫁に怒られろ」と鈴木らしくユーモアも交えながら、反応。

　その後、「はーーキレたら元気出た！！」と笑顔の写真を添え、「名指しで言ってきたタレントさんへ。私のこと嫌いで結構やけど　そういうのおもんないし、あんたが損するで。　こちらに伝えもせずおもんない文句たれ流したスタッフさんへ。愛のある笑い作らな国民的な番組は作られへんで。めちゃイケのＤＶＤ貸してあげるわ。文句言わせておもろい、とか次元の低いことやめ、テレビがなめられるで」とタレント、番組側に助言していた。