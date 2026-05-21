＜スタジオ＞

（岩本 美蘭 アナウンサー）

エブリスポーツは、 今Jリーグで最も注目集めている監督、藤枝MYFCの槙野智章監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。

（藤枝MYFC 槙野 智章 監督）

お願いします。

（岩本アナ）

2月に始まった百年構想リーグも今週末に最終節を迎えますが、今どんなお気持ちですか？

（槙野監督）

あっという間ですね。やっぱりいろんなことにアプローチしてやってきましたので、もうこんな時間かなというところですね。

（岩本アナ）

サポーターもホームでの勝利を待っていると思いますが、まずは今シーズンのMYFCについてまとめましたのでこちらをご覧ください。





＜VTR＞（槙野監督）「ファンサポーターの方々が夢中になれるような攻撃的なサッカー。それを展開していきたいと思います。」今シーズン藤枝MYFCの監督に就任した槙野智章。広島県出身で現役時代はサンフレッジ広島や浦和レッツなどでプレーしたほか、2018年のロシアワールドカップでは代表メンバーにも選ばれました。現在39歳の牧野監督。1月の鹿児島キャンプでは選手とともに汗を流し、時には罰ゲームを受けるなど持ち前の明るさでチームを盛り上げていました。待望の初勝利となったのは第2戦。ホームの松本戦。今シーズン新加入の菊井が、古巣・松本相手に2得点で勝利に貢献。歓喜の瞬間を味わいました。（槙野監督）「もっとおもしろいサッカーします。だからこそぜひ皆さん毎試合来てください。お願いします。」その後も順調に勝ち点を伸ばす中、槙野監督の言葉にも世間の注目が。（記者）「グループで最小視点の甲府に対して今日はどうゴールをこじ開けていきますか。」（槙野監督）「“甲府が嫌なこと”します。」（記者）「具体的にはどんなことでしょうか。」（槙野監督）「秘密です。」（記者）「いい流れ継続していくために今日のゲームではどう表現されていきますか。」（槙野監督）「楽しむことです。」（記者）「どんな思いで指揮をとりますか。」（槙野監督）「変わらないですよ。もうとにかく毎試合楽しい気持ちを持って、毎試合お祭りのように、毎試合誕生日のように張り切ってやっていきたいと思います。」そして前節、県勢対決となったジュビロ戦。前半に森のゴールで幸先よく先制すると、後半には大卒ルーキーの真鍋が2得点の大活躍。ヤマハスタジアムではチーム初勝利となる快勝を見せたMYFC。ここまで17試合を終えて9勝8敗。EAST-Bで4位につけ週末の最終戦に臨みます。＜スタジオ＞（岩本アナ）監督の存在感にも注目が高まるMYFCですが、現在EASTｰBで県勢トップの4位。そして今シーズンでは17試合戦って90分での負けが3回しかなく、これはJ2、J3で4番目に少ないということで、この成績をどう捉えてらっしゃいますか？（槙野監督）確かに負けてはいないんですけど、引き分けの数は多いんですよ。その引き分けの数はやっぱり勝ちに持っていかなきゃいけないっていうことと、去年までやってきたその負け数をどうやって減らせるかっていうところを関して、練習の時から勝ち負けに対して貪欲にしっかりとやっていこうという話はしているので、そこの成果は出てるかなと思います。（岩本アナ）その勝ちを牽引する選手たち。特に今季目覚ましいのが、大卒ルーキーの活躍ということで、槙野監督、まずストライカーの真鍋選手は前節2ゴールを上げてここまで6ゴールとなりましたが、そしてサイドアタッカーの中村優斗選手にボランチの三木選手などなど、若手を起用する理由っていうのはいかがですか。（槙野監督）まずは僕が求める藤枝MYFCが今やろうとするサッカーの基準値をクリアするってところですね。まず走れること、戦うこと、あとは野心を持っていること。一人一人に対してやっぱりしっかりとフィードバックしたところを自分の中でしっかりと修正して次の試合に臨めてるって意味では、すごく毎試合毎試合僕もびっくりするぐらい成長していっているのがすごくいいと思いますね。（岩本アナ）若手選手たちの成長からも目が離せませんが、やっぱり私たちが試合中気になるのは、槙野監督の様子。PK中、PK見られてないんですけどね。これはどうしてですか。（槙野監督）見ると、自分の中で「こうしてほしい」だとかっていう私情というか気持ちが入っているのがやっぱり嫌なんですよね。現役中もキッカーの時、僕後ろ向いてたので、それは監督になっても変わらないかなと思いますけどね。（岩本アナ）そして、そのPKと同じくらい注目されている、相棒といっては過言じゃない「マテ茶」。どうしてマテ茶を飲まれてるんですか。（槙野監督）パソコンに向き合う時間が多かったり、試合の中で冷静な判断をやっぱり下さなきゃいけないっていう意味では、“飲むサラダ”って言われてるんですけども、しっかりと集中力を高める。ミネラル、ビタミン、鉄分が多く含まれてるっていう意味ではすごくいいのかなと思います。（岩本アナ）マテ茶はホットだとお伺いしたんですが、この暑い中でもマテ茶飲まれてるんですか。（槙野監督）飲んでます飲んでます。ここから冷たくなりますけどね。（岩本アナ）ちょっと冷たいマテ茶にも注目していきたいんですが、コメンテーターの津川さんは藤枝市にお住まいということで、ぜひ槙野監督に何か聞きたいことは？（元衆議院議員 津川祥吾さん）まず改めましてですけども、いち藤枝市民として監督に心から歓迎を申し上げます。ようこそ藤枝へ！（槙野監督）ありがとうございます。（津川さん）いろいろ聞きたいことがあるんですけども、ちょっと一つだけ。監督、サッカー勝つことがもちろん一つ大きな目標ですし、次のシーズンはぜひその上に上がるってことを私たちも期待してますけど、監督自身サッカーに対する恩返しですとか、あるいはサッカーチームを通して試合を通してホームタウンを明るく元気にされるじゃないですか。ヨーロッパサッカーの文化ってところもあるかと思うんですが、私たち藤枝市民に対して逆に何か求められるものってどんなものかあるかなと思って･･･（槙野監督）もともと藤枝市民の方たちってサッカーIQ含めて知識が高いですよね。そこに対して、街全体にもう少しMYFC色を出していただけるとより選手たちに伝わるんじゃないかなと思います。（津川さん）藤枝市民としてはどうしても高校サッカーっていうのが中心にあるんですけども、そことの関係はいかがですか。（槙野監督）いいと思います。逆にその高校チームのそういう名前もそうですし、いい意味で借りて、我々もやっぱり前進していきたいという思いはあります。（岩本アナ）そして、今回MYFCを応援する子どもたちから、監督への質問を聞いてきましたので、こちらをご覧ください。＜VTR＞（記者）牧野監督に聞いてみたいことを、カメラに向かって、ここから合図出すので。（男の子）スポーツやってて落ち込んだ時、槙野監督ならどうしますか？（女の子）槙野監督、藤枝のお気に入りのスポットは何ですか？（男の子）サッカー選手になるためにはどうすればいいですか？（みんな）（26/27シーズン）優勝するぞー！＜スタジオ＞（槙野監督）うれしいですね。（岩本アナ）落ち込む時どうされます落ち込まれますか。（槙野監督）落ち込まないんですけど、でも落ち込むことも大事ですよね。ただ落ち込んだ中でしっかりと考えて、答えを導き出さなきゃいけないので、落ち込むことはすごくいいと思いますよ。（岩本アナ）落ち込む時はとことん落ち込む？（槙野監督）落ち込んだ方がいいです。はい。（岩本アナ）でも、その落ち込んだ時は、藤枝のお気に入りスポットで何かリラックスしたりは？（槙野監督）お気に入りか･･･MYFCの練習場好きですけどね。好きです。よくいます。朝から晩までいます。（岩本アナ）ちなみに槙野監督って、身なりは東京で整えてるんですか、藤枝ですか。（槙野監督）藤枝で髪切ってます。（岩本アナ）じゃあ、「槙野監督のヘアにして」と言えば･･･（槙野監督）やってます。ご飯も食べます。よく行きますよ、散髪も。（津川さん）地元の人は知ってます。（岩本アナ）最後こちらもいいですか。サッカー選手になるためには。（槙野監督）やっぱりサッカーを好きになることじゃないですか。誰よりも練習して好きになることだと思いますからね。（岩本アナ）改めまして、あさって土曜日にホーム最終節を迎えますが、来場者にはこちら、ナップサックとポストカード、そしてマテ茶ティーバッグも先着順でプレゼントされるということで、マテ茶もあるんですね。（槙野監督）もう存分乗っかった方がいいですよね。（岩本アナ）「槙野監督の顔」付きということで、こちら皆さんぜひゲットしてください。槙野監督ありがとうございました。（槙野監督）ありがとうございました。