日向坂46小坂菜緒、“情熱の正体”に迫る 『BUBKA』表紙＆巻頭に登場 多彩な魅力を切り取ったグラビア公開
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒が、29日発売の『BUBKA』7月号の表紙・巻頭グラビアに登場する。巻頭特集では小坂の“情熱の正体”に迫った。
【表紙カット】圧倒的存在感…美しく透明感のある小坂菜緒
グループの絶対的エースとして日向坂46を牽引する小坂。クールな表情でこちらを見つめる表紙カットに加え、巻頭20ページにわたるグラビアでは、多彩な魅力を余すことなく切り取った。ノースリーブ姿でベッドに横たわる自然体の表情をはじめ、麦わら帽子をかぶって柔らかくほほ笑むカット、アンニュイな雰囲気をまとった印象的なカットなどを収録。美しく透明感のある笑顔と、クールで繊細な表現力、その両面を堪能できる内容となっている。
インタビューでは、グループに残る最後の二期生として、ともに歩んできた金村美玖との“なおみく”の絆について語るほか、新たに加入した後活躍を続ける五期生への思いや、最新シングル「Kind of love」でセンターを務める藤嶌果歩への期待にも言及。さらに、先輩としてグループを牽引する原動力や、その胸に抱く覚悟や情熱について率直な言葉で明かしている。
続くグラビアには、日向坂46の竹内希来里が登場。浴衣に身を包み“和”をテーマにしたカットをはじめ、ノースリーブ衣装で見せる爽やかな表情など、竹内の魅力を詰め込んだグラビアとなっている。インタビューでは最近になって感じるようになった自身の変化や、竹内のことを「推し」と公言する五期生・大野愛実との関係性について語ったほか、今シングル期間に掲げる目標や、現在の好調を支える要因についても明かしている。「変わっていく自分が楽しい」と語る竹内の現在地に迫った。
続くページでは、三期生の森本茉莉と山口陽世の対談インタビューを実施。グループからの卒業を発表した山口が、その決断に至った思いや現在の心境を語るとともに、長年ともに歩んできた森本だからこそ語れる言葉で二人の関係性やこれまでの歩みを振り返っている。続いて四期生の小西夏菜実と平尾帆夏による対談インタビューも掲載され、同期として支え合ってきた二人が、お互いへの思いや関係性を語るほか、ひなた坂46の楽曲やライブに懸ける意気込みについても明かしている。
35ページにわたり、小坂をはじめとする日向坂46のメンバーたちが登場し、それぞれの立場から現在地を語る今号。日向坂46のファンはもちろん、アイドルシーンの“今”を知りたい人にとっても必見の一冊となっている。
そのほか同号にはSKE48の熊崎晴香、NMB48の芳賀礼の水着グラビア＆インタビューが掲載。その他、大島璃乃の水着グラビア、僕が見たかった青空の秋田莉杏と岩本理瑚のインタビュー、ライブアイドルグループ・MADOROMIのインタビューなど、バラエティ豊かな企画が収録されている。
【表紙カット】圧倒的存在感…美しく透明感のある小坂菜緒
グループの絶対的エースとして日向坂46を牽引する小坂。クールな表情でこちらを見つめる表紙カットに加え、巻頭20ページにわたるグラビアでは、多彩な魅力を余すことなく切り取った。ノースリーブ姿でベッドに横たわる自然体の表情をはじめ、麦わら帽子をかぶって柔らかくほほ笑むカット、アンニュイな雰囲気をまとった印象的なカットなどを収録。美しく透明感のある笑顔と、クールで繊細な表現力、その両面を堪能できる内容となっている。
続くグラビアには、日向坂46の竹内希来里が登場。浴衣に身を包み“和”をテーマにしたカットをはじめ、ノースリーブ衣装で見せる爽やかな表情など、竹内の魅力を詰め込んだグラビアとなっている。インタビューでは最近になって感じるようになった自身の変化や、竹内のことを「推し」と公言する五期生・大野愛実との関係性について語ったほか、今シングル期間に掲げる目標や、現在の好調を支える要因についても明かしている。「変わっていく自分が楽しい」と語る竹内の現在地に迫った。
続くページでは、三期生の森本茉莉と山口陽世の対談インタビューを実施。グループからの卒業を発表した山口が、その決断に至った思いや現在の心境を語るとともに、長年ともに歩んできた森本だからこそ語れる言葉で二人の関係性やこれまでの歩みを振り返っている。続いて四期生の小西夏菜実と平尾帆夏による対談インタビューも掲載され、同期として支え合ってきた二人が、お互いへの思いや関係性を語るほか、ひなた坂46の楽曲やライブに懸ける意気込みについても明かしている。
35ページにわたり、小坂をはじめとする日向坂46のメンバーたちが登場し、それぞれの立場から現在地を語る今号。日向坂46のファンはもちろん、アイドルシーンの“今”を知りたい人にとっても必見の一冊となっている。
そのほか同号にはSKE48の熊崎晴香、NMB48の芳賀礼の水着グラビア＆インタビューが掲載。その他、大島璃乃の水着グラビア、僕が見たかった青空の秋田莉杏と岩本理瑚のインタビュー、ライブアイドルグループ・MADOROMIのインタビューなど、バラエティ豊かな企画が収録されている。