二宮和也

写真拡大

　5月19日、Prime Video配信番組『シークレットNGハウス Season2』のイベントが都内で開催され、MCを務める二宮和也とオードリーの若林正恭が登壇した。イベントでは番組にまつわるトークが展開されたが、二宮のある“冗談”が波紋を広げている。

　イベント終盤、「ご自身がパワーアップしたこと、あるいはものは?」という質問に対し、二宮は「体力」と回答。現在、開催中のツアーについて「北海道、名古屋、福岡、大阪、東京と回っていて、大阪以外は最終日も日帰りで帰って、次の日、朝から仕事している」と、多忙な日々を明かした。

「約5年ぶりのツアーということもあり、不安もあったそうですが、『ファンの声援があるからやり切れる』と感謝を口にしていました。その流れで、櫻井翔さんについても『同じ働き方をしている』と説明しつつ、『リーダーくらいじゃないですか、働いてないの』『ほかはみんな働いてるじゃないですか』と発言したんです。

　もちろん、ならではの距離感から出た軽口でしょうし、映像メディアも、半ば笑いをあおる形で『辛らつな言葉』などと報じていました。一方で、一部の大野智さんのファンは複雑な受け止め方をしています」（芸能ジャーナリスト）

　Xでは、

《こんな事言われて怒りより悲しくて、涙でてきた》

《みんな多忙だね、身体壊さないでね》

　といった声があがっている。

　大野は2021年からの活動休止後、芸能活動をほぼおこなってこなかったものの、今回のライブに向け、水面下で準備を重ねていたとみられている。

「大野さんは、現在は表立った活動こそ少ないですが、ライブに向けてダンスやボーカルレッスンを続けてきたといわれています。長期間、芸能活動から距離を置いていたなかでのステージ復帰ですから、相当な努力があったことは想像できます。実際、ライブを見たファンからは『ブランクを感じさせない歌とダンス』という声も多く、パフォーマンスへの評価は非常に高いです」（前出・芸能ジャーナリスト）

　休止期間中はタトゥーやヒゲ姿など、たびたびメディアで近影が報じられていた大野。しかし今回のライブではビジュアルも整えられ、“大野智”としてステージに立つための準備を感じ取ったファンも少なくないようだ。

「表に出ている仕事だけが“仕事”ではありませんからね。むしろ大野さんの場合、の活動に集中するために時間を使ってきたという見方もできます。だからこそ、今回の二宮さんの発言に敏感になるファンがいたのでしょう」（同前）

　二宮も大野も、5月31日にはとしての“ラストライブ”を目前に控えている。