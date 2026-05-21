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デリバリー配達員のレクターが「【閑散期地獄】それでも稼働した結果… "まさかの展開"に【Uber Eats自転車配達員】」を公開した。動画では、閑散期とされる5月の日曜夜にUber Eatsの自転車配達を行い、予想外のハイペースで時給3000円超えを達成する様子を紹介している。



5月17日の17時40分頃から夜ピークの稼働を開始したレクター。当週は閑散期で単価が低い傾向にあったというが、この日は「謎クエスト」と呼ばれる特別報酬の当たり日であり、12件配達を目標に設定する。開始早々から途切れることなく注文が入り、暗証番号の確認が必要な案件やダブル配達もスムーズにこなしていく。



その後も、異なる店舗での商品の受け取りやトリプル配達といった複雑な案件を効率よく消化する。気温も適温で走りやすい環境の中、開始から約1時間半で10件目の配達に向かうという、普段の日曜日以上のペースを見せる。「本当に休む暇がないですね」「冗談抜きで過去最速かな」と、予想外の鳴りの良さに驚きつつ着実に配達件数を重ねる。



稼働開始から2時間37分で目標の12件を完了し、結果報告を行う。売上は7545円で、時給に換算すると3018円となった。閑散期でありながら謎クエストの報酬も後押しして効率よく稼げたことについて、「配達員が手薄で、全国的にもひょっとしたら稼ぎやすかったのかな」と分析している。



閑散期であっても、時間帯や曜日などの条件次第で効率的に稼げる可能性があることがわかる。デリバリー配達を行う際の、稼働タイミングや立ち回りの参考になりそうだ。