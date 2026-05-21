DeNAは21日、8月4日〜6日の阪神戦を対象に開催する『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』のチーム、そして来場者が着用するスペシャルユニフォームのデザイン決定を発表した。

今年のイベントテーマは「BLUE BIRD ― 希望は、未来(そら)へ ―」。横浜を愛する人々が灯す“希望の光”が重なり合い、街中に希望が溢れたとき、未来の象徴である青い鳥は現れる。

イベントテーマを表現するため、ユニフォームのデザインには、羽をモチーフにしたグラフィックを採用。ファン、選手、そして横浜の想いがひとつになり、未来へ向かって羽ばたいていく姿をイメージしている。未来の象徴である BLUE BIRD が選手たちに宿り、今年の YOKOHAMA STAR☆NIGHT を戦う。

また、BLUE BIRD のグラフィックは、横浜市・本牧町を拠点に活動している世界を代表するピンストライパー

Hiro“Wildman”石井（石井孝洋・いしい たかひろ）さんが描いた。

▼ 筒香嘉智選手 コメント

「今年は横浜らしさを特に感じるユニフォームで、とてもかっこいいと感じましたし、早くこのユニフォームを着て皆さまの前でプレーしたいと思いました。キャプテンとしてチームを勝利に導けるよう全力で戦っていきたいと思います」

▼ 東克樹選手 コメント

「個人的にピンストライプで模様が描かれている斬新なデザインが気に入っています。同じユニフォームを着た皆さまと、一緒に戦えることを楽しみにしています!」