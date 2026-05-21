東芝ライフスタイルは、IHジャー炊飯器「炎匠炊き（ほのおたくみだき）」シリーズから、フラッグシップモデルの約5.5合炊き「RC-10ZWA」を2026年6月上旬に発売する。

古米をふっくらと炊き上げる「うるつや古米」コース新搭載

業界トップクラスだという大火力の1450ワットで力強い対流を生み出し、内釜全体を高温で加熱する。

また、IHヒーターの最小出力を300ワットまで下げ、弱火相当の低出力を維持し、ふきこぼれる寸前の温度での連続加熱が可能になった。米の芯まで熱をしっかりと伝え、ふっくらと粒立ちの良いご飯に炊き上げる。

ご飯の甘みや香りを最大限に引き出す「甘み・香りプログラム」を新搭載。

「甘みプログラム」では、ひたしから加熱前半の工程で、甘み成分が生成されやすい45〜55度の温度帯を長時間キープする。独自の真空技術で米の内部に生成された甘み成分を外側へ引き出し、加熱後に"おネバ"となって米1粒1粒をコーティングすることで、口に含んだ瞬間から甘みが感じられる。

「香りプログラム」では、蒸らしの工程で温度を一時的に上げ"焼き"を入れ、香りを引き立てる。圧力制御を精密に行うことで焦がさずに高温を維持し、ふたを開けた瞬間に豊かな香りが広がる。

そのほか、「うるつや古米」コースを新たに搭載した。ひたし工程で真空状態を作り、乾燥が進んだ古米の吸水を促し、圧力をかけながら炊き上げることで、ふっくらとして粘りのある食感に導く。

カラーはグランブラック。

また、フラッグシップモデルのおいしさはそのまま、操作部を簡素化したスタンダードモデル、約5.5合炊き「RC-10SGA」を同時発売する。

カラーはグランブラック、グランホワイトの2色。

いずれも価格はオープン。