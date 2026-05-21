この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【爆速1分半】卵1個足すだけ！ズボラ管理栄養士が作るイワシでうな玉風どんぶり」と題した動画を公開しました。包丁や火を使わず、電子レンジでの加熱1分半で完成する栄養満点のどんぶりレシピを紹介しています。

調理は、400mlのタッパーにクッキングシートを敷くところからスタートします。卵料理はこびりつきやすいため、シートを敷くと便利とのこと。タッパーの中に主役の「イワシのかば焼き缶」を汁ごと入れ、箸を使って平らになるように広げます。

次に、空いた缶に卵1個を割り入れ、白身を切るように混ぜ合わせたら、イワシの周りに流し込みます。フタやラップはせずに、600Wの電子レンジで1分半加熱し、様子を見ながら好みの半熟加減になるまで30秒ずつ追加で加熱します。

出来上がったぷるぷるの具材を、温かいご飯が入ったタッパーへ滑らせるようにのせ、彩りの刻みねぎをトッピングすれば完成です。甘辛い蒲焼の味付けで、「まるでうな玉丼」のような味わいを楽しむことができます。

下処理が手間で敬遠されがちな魚料理も、缶詰を使えば骨まで柔らかく、カルシウムやたんぱく質を手軽に摂取できます。忙しい日の食事に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］（1人分）
・イワシのかば焼き缶 1缶
・卵 1個
・ご飯 お茶碗1杯（約180g）
・刻みねぎ お好みで
・酒 少々（臭みが気になる場合）

［作り方］
1. 400mlのタッパーにクッキングシートを敷く。
2. イワシのかば焼き缶を汁ごと入れ、平らになるよう広げる。
3. 空き缶に卵1個を割り入れ、白身を切るように混ぜる。
4. 卵をイワシの周りに流し入れる。
5. フタなしで、600Wの電子レンジで1分半加熱する。（お好みの半熟加減になるまで30秒ずつ追加で加熱する）
6. 温めたご飯を容器に盛り、完成した具材をのせる。
7. 彩りに刻みねぎをのせて完成。

YouTubeの動画内容

00:00

洗い物を減らす工夫！タッパーにシートを敷く
00:30

イワシのかば焼き缶をまるごと投入
01:14

卵1個を空き缶で混ぜてボリュームアップ
02:06

フタなしのレンジで1分半加熱して半熟に
02:57

ご飯にのせてイワシうな玉風丼の完成

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