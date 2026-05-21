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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【爆速1分半】卵1個足すだけ！ズボラ管理栄養士が作るイワシでうな玉風どんぶり」と題した動画を公開しました。包丁や火を使わず、電子レンジでの加熱1分半で完成する栄養満点のどんぶりレシピを紹介しています。



調理は、400mlのタッパーにクッキングシートを敷くところからスタートします。卵料理はこびりつきやすいため、シートを敷くと便利とのこと。タッパーの中に主役の「イワシのかば焼き缶」を汁ごと入れ、箸を使って平らになるように広げます。



次に、空いた缶に卵1個を割り入れ、白身を切るように混ぜ合わせたら、イワシの周りに流し込みます。フタやラップはせずに、600Wの電子レンジで1分半加熱し、様子を見ながら好みの半熟加減になるまで30秒ずつ追加で加熱します。



出来上がったぷるぷるの具材を、温かいご飯が入ったタッパーへ滑らせるようにのせ、彩りの刻みねぎをトッピングすれば完成です。甘辛い蒲焼の味付けで、「まるでうな玉丼」のような味わいを楽しむことができます。



下処理が手間で敬遠されがちな魚料理も、缶詰を使えば骨まで柔らかく、カルシウムやたんぱく質を手軽に摂取できます。忙しい日の食事に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・イワシのかば焼き缶 1缶

・卵 1個

・ご飯 お茶碗1杯（約180g）

・刻みねぎ お好みで

・酒 少々（臭みが気になる場合）



［作り方］

1. 400mlのタッパーにクッキングシートを敷く。

2. イワシのかば焼き缶を汁ごと入れ、平らになるよう広げる。

3. 空き缶に卵1個を割り入れ、白身を切るように混ぜる。

4. 卵をイワシの周りに流し入れる。

5. フタなしで、600Wの電子レンジで1分半加熱する。（お好みの半熟加減になるまで30秒ずつ追加で加熱する）

6. 温めたご飯を容器に盛り、完成した具材をのせる。

7. 彩りに刻みねぎをのせて完成。