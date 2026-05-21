２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円８６銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高で推移している。



２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９２銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの戦闘終結期待から米原油先物や米長期金利が低下し、つれて１５８円６０銭まで下押す場面があった。



ただ、トランプ米大統領は２０日に「イランとの交渉は最終段階にあるが、合意に至らなければ攻撃を再開する」と警告しており、中東情勢を巡る先行き不透明感は依然として残っている。前日に公表された４月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、多くの当局者が利上げの可能性を容認する姿勢を示していたことが分かったこともドルの下支えとなり、東京市場のドル円相場は１５８円８０銭台で底堅く推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円７４銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS