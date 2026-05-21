◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投打同時出場した試合では今季初となる8号となる先頭打者本塁打を放った。

初回の第1打席、相手先発・バスケスの第1球、95・5マイル（約153・7キロ）の高め直球を振り抜くと、高く上がった打球は中堅右に着弾。初球を先頭打者アーチにし、敵地ファンも騒然となった。

この先頭打者アーチは打球速度111.3マイル（約179キロ）、398（約121・3メートル）、打球角度39度を計測。17日（同18日）のエンゼルス戦後に「いい打球角度で触れていれば長打もHRも増えてくるのかなと思う」と語っていたように久しぶりに打球角度が付き、豪快な一発が生まれた。

本塁打は12日（同13日）のジャイアンツ戦で放って以来、6試合ぶり。投打同時出場した試合は今季4試合目で初アーチとなった。

登板日に初球を先頭打者本塁打（プレーボール弾）にしたのは、日本ハム時代の2016年7月3日のソフトバンク戦（ヤフオクドーム）以来で、先頭打者アーチは今季3度目、通算27度目となった。

5月に入って打撃成績が低下していたこともあり、直近3試合の登板は投手に専念。それでも13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合を打者として休養したことで、ロバーツ監督が「数日休ませてリセットできたことも良かった」と語ったように復調の気配を見せ始め、前日19日（同20日）まで4試合連続でマルチ安打をマークしている。

この日、登板4試合ぶりに二刀流で出場させた理由について指揮官は「彼のスイングの状態を見れば、彼が打席に立つことが勝つための最善策」と説明。さらに、21日（同22日）は試合がないことから「明日は休養日だから、そうしたことを総合的に考えて、今日がいいタイミングだと判断した」とも付け加えた。

チームは前日のパドレス戦に勝利して、わずか1日でナ・リーグ西地区の首位を奪還。それでも2位のパドレスとのゲーム差はわずか0・5とあり、首位攻防第3戦も落とせない大事な一戦となる。