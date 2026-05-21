世帯年収700万円で、4000万円の住宅ローンは一般的でしょうか？ 車ローンが月4万円あり、住宅ローンの支払いが月12万円になります。

世帯年収700万円で4000万円の住宅ローンは珍しくない

現在は住宅価格の上昇もあり、世帯年収700万円前後で4000万円程度の住宅ローンを組む家庭は少なくありません。特に都市部では、新築マンションや戸建ての価格が高くなっているため、高額な住宅ローンを利用するケースもみられます。

一般的に、住宅ローンの借入可能額は「年収の6～7倍程度」が一つの目安とされています。世帯年収700万円の場合、金融機関の審査では4000万円前後の借り入れが可能になることも多いでしょう。

ただし、金融機関の審査で借りられる金額と、家計として無理なく返済を続けられる金額は必ずしも一致しません。住宅ローンは長期間の返済になるため、教育費や老後資金など、将来的な支出の変化が家計に影響する可能性があります。

例えば、子どもの教育費が増える時期や、車の買い替え、老後資金の準備など、住宅費以外にも大きな出費があります。現在は支払えていても、将来的に家計が苦しくなるケースもあるため注意が必要です。



車ローン月4万円がある場合は返済負担に注意が必要

今回のケースでは、住宅ローンが月12万円、車ローンが月4万円とのことなので、毎月のローン返済額は合計16万円になります。

世帯年収700万円の場合、月の手取り額は40万円台になる家庭が多いでしょう。そのうち16万円がローン返済に消えると、手取りの3分の1近くを借入返済が占めることになります。

さらに、住宅を購入すると次のような費用も発生します。

・固定資産税

・火災保険や地震保険

・修繕費やメンテナンス費

・マンションなら管理費や修繕積立金

これらを含めると、実際の住居関連費は毎月15万～18万円程度になる可能性もあります。

また、今は低金利でも、変動金利型の住宅ローンでは将来的な金利上昇によって返済負担が増える可能性があります。金利が上昇すると毎月の返済額が重くなることもあるため、住宅ローンを組む際は、現在だけでなく将来の家計状況も踏まえて無理のない返済計画を立てることが大切です。

特に、車のローンは住宅ローンと比較すると短期間で返済が終わるものの、その後に新たな車購入費が必要になるケースもあります。「車ローンが終わるから大丈夫」と考えすぎないことも大切です。



無理のない住宅ローンにするための考え方

住宅ローンで重要なのは、「借りられる金額」ではなく「無理なく返し続けられる金額」を基準にすることです。

一般的には、住宅ローンの返済額は手取り収入の25％以内に抑えると、比較的安定しやすいと言われています。今回のケースでは、車ローンを含めた返済割合が高めなので、家計に余裕があるかを慎重に確認した方がよいでしょう。

例えば、毎月の貯蓄が十分にできているか確認するのも重要です。住宅購入後も、教育費や急な出費に対応できるよう、一定の貯蓄は必要になります。

もし毎月の余裕が少ない場合は、次のような方法も検討できます。



・頭金を増やして借入額を減らす

・住宅価格を少し下げる

・車ローン完済後に住宅購入する

・ボーナス払いを減らす

特にボーナス払いは、景気や勤務先の状況によって収入が変化するリスクがあります。毎月の返済だけで無理なく払える範囲にしておくと安心です。



将来の生活まで考えて住宅ローンを決めよう

世帯年収700万円で4000万円の住宅ローンを組むこと自体は、現在では特別珍しいことではありません。しかし、車ローン月4万円もある状況では、毎月の負担は決して軽くないと言えます。

住宅ローンは長期間続く支払いです。今の収入だけでなく、将来の教育費や老後資金、働き方の変化まで考えながら判断することが大切です。

そのため、住宅購入前には一度ライフプランを整理し、無理のない返済額を確認しておきましょう。住宅は「購入できるか」だけでなく、「購入後も安心して暮らせるか」が重要です。将来の生活に余裕を持てる範囲で計画を立てることで、安心してマイホーム生活を続けやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー