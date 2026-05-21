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「意味も目的もなく投げ出されたのが現実」茂木健一郎が語る不安を乗り越える生きがい

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「#生きがい は、「実存」に対する「なごみの道」である。サルトルの哲学に対する日本の回答。」と題した動画を公開した。動画では、日本の「生きがい」という概念を西洋の実存主義哲学と比較し、不条理な世界を生き抜くための究極のポジティブ心理学であると語っている。



茂木氏は冒頭、人間は特定の目的を持って生まれてきたわけではなく、気づいたらこの世界に投げ出されていると指摘。「何に生きがいを見出そうと自由」である点は、ジャン＝ポール・サルトルらが提唱した実存主義と似ていると説明した。その上で、サルトルの『嘔吐』やカミュの『異邦人』、ニーチェの「神は死んだ」といった思想に触れ、西洋哲学においては、目的のない世界に投げ出された状況が不安や恐怖、不条理として語られることが多いと論じた。



これに対し、日本の「生きがい」はニュアンスが異なると指摘する。「意味も目的もなく投げ出されているということは、そんなに悪いことではない」と述べ、そこに命の喜びや「なごみ」があると説明。「生きがいは、日本の生命哲学側からの実存主義哲学への回答」であり、「なごみの道」だと力強く断じた。



さらに茂木氏は、自身が幼少期に抱いた「なぜ自分はここにいるのか」という存在への不思議な感覚を振り返る。大人の分別から離れ、無我夢中で何かに取り組む子供の純粋さに寄り添うことこそが、生きがいの本質だと説いた。最後には、生きがいを「実存主義を引き受けた究極のポジティブ心理学」と表現し、生命の柔らかさに根ざした前向きな生き方を提唱して動画を締めくくった。