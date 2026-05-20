虹の橋のふもとへと旅立った先代犬の写真を何気なく見返していた飼い主さん。思った以上に『えげつない汚れ方』をしている姿が話題になっているのです。

まるで別の生き物…？微笑ましいその光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：何気なく犬の写真を見返していたら『えげつない汚れ方』をしていて…もはや別生物のような光景】

亡き愛犬の写真を見返していたら…

Xアカウント『@xxhama2』に投稿されたのは、今は亡き先代シベリアンハスキー「シルビア」ちゃんのお姿。

何気なくスマホのカメラフォルダを見返していたという飼い主さん。そこで、思った以上に『えげつない汚れ方』をしているシルビアちゃんのお姿を発見したといいます。

思った以上に『えげつない汚れ方をしている光景』に反響

お鼻周りは真っ白な毛色のはずのシルビアちゃん。しかし、そのお写真では見る影もないほど真っ茶色に…。

どうやらドッグランで水たまりにお鼻を突っ込んで水遊びを楽しんでいたようで、まるでマズルだけ着せ替えをしたかのようなお姿になってしまっていたのだそう。

可愛いお鼻の先からは泥んこが滴り落ちており、どこか凛々しい瞳とのギャップも。飼い主さん曰く、ドッグランや山などさまざまな場所に出かけては、泥んこになって遊んでいたというシルビアちゃん。

凛々しい美貌とのギャップ、微笑ましいそのお姿は飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「シベリアンタヌキーｗｗ」「タヌキになってる！」「この後のシャンプー大変そう」「眉間にシワ寄せてるみたいに見える」「可愛いとかっこいいが混ざってる」「やんちゃで可愛い」などのコメントが寄せられています。

ハスキー＆猫さんズの日常

飼い主さんは、虹の橋のふもとへと旅立ったシルビアちゃん、大吉さんの後輩ハスキーである「シャンテ」ちゃん、5匹の猫さんズと共に暮らしているといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすシャンテちゃんの日常、そしてシルビアさんや大吉さんとの宝物であるたくさんの想い出は、日々多くのユーザーにハスキーの魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@xxhama2」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。