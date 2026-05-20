◆米大リーグ ナショナルズ９―６メッツ（１９日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ナショナルズのＪ・ウッド外野手が１９日（日本時間２０日）、メジャー約４年ぶりの１３号ランニング・グランドスラムを放った。

０―５で迎えた２回２死満塁で逆方向の左中間へ大飛球。フェンス直撃の当たりにメッツ左翼手モラビトが飛びついたが届かず、はね返ったボールを中堅テーラーが見失って転々とする間に、ダイヤモンドを一周してホームイン。ダイヤモンド一周に要したのはわずか１５・１５秒だった。秒速３０フィート（約９・１４メートル）が超一流のランナーの指標とされる中、秒速２９・４フィート（約８・９６メートル）で駆け抜けた。

「打球を見た瞬間、本塁まで全力疾走しないといけないとわかった」とウッド。逆転勝利につながり笑顔で振り返った。

メジャーリーグ直近１０年でランニング満塁本塁打はわずか３本。直近は２２年７月２２日にタピア（ブルージェイズ）がレッドソックス戦で記録。その前の１７年９月８日にはナショナルズのテイラーがフィリーズ戦で達成している。これが球団史上初の快挙であり、直近１０年の３本中２本がナ軍選手によって達成されたことになる。