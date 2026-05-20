シンガーソングライター・れんが本日5月20日、牛乳石鹸“スキンライフ”とのコラボレーションソング「bubble days」を配信リリースした。

同コラボ配信シングルは、“どんな日にも寄り添い、明るくハレの日を迎えられる”というテーマを軸に制作されたもの。れんならではの繊細な心理描写が印象的なポップチューンだ。新生活を迎え少しずつ暮らしが落ち着き始めるこの季節に、毎日をそっと彩るような確かな肯定感が滲む一曲に仕上がっている。

「bubble days」ミュージックビデオは5月22日21:00より、れんのオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。以下に「bubble days」に関するれんのコメントをお届けしたい。

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息が詰まるような日々。

「大丈夫」と何度も自分に言い聞かせながら、本当は誰にも言えない孤独や不安を抱え込んでしまう。この楽曲は、そんな“生きづらさ”の中でも必死に今日を生き抜いた貴方へ向けたメッセージソング。

何者かになれなくても、綺麗に笑えなくても、弱さを抱えている貴方だから、誰かに優しくなれる。

周りと比べて焦る夜も、涙を堪えられない日も、いつか生きてて良かったと思えるその日まで。一緒に生きてみよう

──れん

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■ツアー＜れん ONEMAN LIVE TOUR 2026 -懸想歌-＞

5月23日(土) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

open16:00 / start17:00

スタンディング \5,800 (税込) +ドリンク代

6月21日(日) 大阪・なんばHatch

open16:00 / start17:00

指定席 \6,500 (税込) +ドリンク代

7月20日(月/祝) 東京・Zepp DiverCity

open15:30 / start16:30

指定席 \6,500 (税込) +ドリンク代

詳細：https://lit.link/renlive2026