吉岡里帆、“徹子ヘアー”＆メイクの写真に反響「玉ねぎ頭も良く似合う」「ヤバい 凄い可愛い」
俳優の吉岡里帆（33）が20日、自身のインスタグラムを更新。黒柳徹子の髪型の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「玉ねぎ頭も良く似合う」“徹子ヘアー”＆メイクの写真を公開した吉岡里帆
吉岡は「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と報告。「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らしいチームで撮影することが出来ました！」とつづった。
続けて「私も完成が楽しみで仕方ありません。笑顔とパワーを贈る日本のギフトムービーです 12月25日公開。よろしくお願いします」と結んだ。
写真では“徹子ヘアー”でメイクを施したショットを複数枚公開。コメント欄には「玉ねぎ頭も良く似合う」「ヤバい 凄い可愛い」などの反響が寄せられている。
【写真】「玉ねぎ頭も良く似合う」“徹子ヘアー”＆メイクの写真を公開した吉岡里帆
吉岡は「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と報告。「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らしいチームで撮影することが出来ました！」とつづった。
続けて「私も完成が楽しみで仕方ありません。笑顔とパワーを贈る日本のギフトムービーです 12月25日公開。よろしくお願いします」と結んだ。
写真では“徹子ヘアー”でメイクを施したショットを複数枚公開。コメント欄には「玉ねぎ頭も良く似合う」「ヤバい 凄い可愛い」などの反響が寄せられている。