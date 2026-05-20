「長友は最初から確定」「FWはそんなにいらない」長友招集、守田選外、遠藤ら“不透明組”…ブラジル人記者がW杯26人を徹底評価！「とても不安」な部分は？
５月15日、北中米ワールドカップの日本代表メンバーがついに発表された。
長友佑都の５大会連続メンバー入り、負傷した三笘薫と南野拓実、そして守田英正の選外、怪我からの復帰過程にある遠藤航と鈴木唯人の招集――など議題は様々だ。
100人いれば、100人の意見がある。ブラジル人記者は、森保一監督のもと世界制覇を目指す26人をどう見ているのか。日本サッカーを熟知し、今年３月からは東京の日本語学校に通っているチアゴ・ボンテンポ氏に、じっくりと話を訊いた。
――◆――◆――
――メンバー発表はYouTubeでご覧になったのですか？
「はい。日本語学校の授業が16時半まであったので、急いで家に帰りました。携帯の通知を全て切っておいて、何も情報がない状態でYouTubeで見ました」
――日本代表のメンバーを見て、まず何を思いましたか？
「もちろん、最初は三笘のことですね。個人的には、彼が決勝トーナメントには間に合う希望を持っていました。ただ、ブライトンからも日本サッカー協会からも彼の状態に関する公式な情報がなかったので、本当の状況は分かりませんでした。
おそらく、ドクターたちと森保監督、スタッフしか知らなかった情報でしょう。決勝トーナメントに間に合うのであれば呼ばれると思っていましたが、選ばれなかったので、やはり無理だったんだなと。三笘のような選手の代わりはいないので、すごくがっかりしました」
――では今回のメンバーで最も驚いた点は、三笘選手の落選でしょうか。
「はい、そうです」
――特にサプライズはなかったという印象ですか？
「はい。森保監督が事前のインタビューで『サプライズがあるかもしれない』と言っていたので、誰がサプライズになるのか色々な名前を想像していましたが、結局誰もいませんでしたね」
――長友選手は「絶対に選ばれる」と予想していましたね。実際に選ばれ、「やっぱりな」という感じでしょうか。
「そうですね。最初から長友は確定だと思っていました。１年前ぐらいから、今のメンバーを考えたら、26人の中で絶対に選ばれるのは、長友だと。出場しなくてもずっと選ばれていたので、森保監督は最初からそのような策を考えていたと思います。
ピッチに入らなくても、ピッチ外ですごく影響力のあるベテラン選手を置くのは、トルシエ監督の時代から続く日本代表の伝統のようになっています。ほとんどのワールドカップで、そういった存在の選手がいますよね。川島（永嗣）、川口（能活）、秋田（豊）、中山（雅史）といった選手たちが、長友と同じ役割を果たしてきました。
不要論を唱える人もいますが、チーム内で何が起こっているか、ロッカールームでどんな話がされているか、ベテランからの影響は、外からは測れません。メンタル的な面もすごく大事なので、長友はピッチに入らなくてもチームに貢献できると思います。だから、森保監督の選択には賛成できます」
――守田英正選手が外れたことについて、意見を聞かせてください。
「守田はポルトガルのビッグクラブで活躍していて、現地ではみんな彼が好きです。それでも代表に選ばれなかった。今の日本には、遠藤、鎌田（大地）、田中（碧）、佐野（海舟）、そして今回外れた守田と藤田（譲瑠チマ）という、６人の優れたボランチがいます。この６人は全員が日本代表のスタメンになれるクオリティがあると思います。昔の世代と比べると、スタメンと控え選手の差がそれほど大きくない。それが今の日本代表の最大の強みです」
――守田選手が外れたのはなぜだと考えますか？
「今は佐野と鎌田が理想的なボランチのコンビです。そして遠藤も、選手としてだけでなくキャプテンとしての存在感やリーダーシップも大事なので、コンディションが整えば外れるわけがない。そうなると、残りの枠は１つだけ。田中か守田か藤田か、という争いになります。
長友佑都の５大会連続メンバー入り、負傷した三笘薫と南野拓実、そして守田英正の選外、怪我からの復帰過程にある遠藤航と鈴木唯人の招集――など議題は様々だ。
100人いれば、100人の意見がある。ブラジル人記者は、森保一監督のもと世界制覇を目指す26人をどう見ているのか。日本サッカーを熟知し、今年３月からは東京の日本語学校に通っているチアゴ・ボンテンポ氏に、じっくりと話を訊いた。
――メンバー発表はYouTubeでご覧になったのですか？
「はい。日本語学校の授業が16時半まであったので、急いで家に帰りました。携帯の通知を全て切っておいて、何も情報がない状態でYouTubeで見ました」
――日本代表のメンバーを見て、まず何を思いましたか？
「もちろん、最初は三笘のことですね。個人的には、彼が決勝トーナメントには間に合う希望を持っていました。ただ、ブライトンからも日本サッカー協会からも彼の状態に関する公式な情報がなかったので、本当の状況は分かりませんでした。
おそらく、ドクターたちと森保監督、スタッフしか知らなかった情報でしょう。決勝トーナメントに間に合うのであれば呼ばれると思っていましたが、選ばれなかったので、やはり無理だったんだなと。三笘のような選手の代わりはいないので、すごくがっかりしました」
――では今回のメンバーで最も驚いた点は、三笘選手の落選でしょうか。
「はい、そうです」
――特にサプライズはなかったという印象ですか？
「はい。森保監督が事前のインタビューで『サプライズがあるかもしれない』と言っていたので、誰がサプライズになるのか色々な名前を想像していましたが、結局誰もいませんでしたね」
――長友選手は「絶対に選ばれる」と予想していましたね。実際に選ばれ、「やっぱりな」という感じでしょうか。
「そうですね。最初から長友は確定だと思っていました。１年前ぐらいから、今のメンバーを考えたら、26人の中で絶対に選ばれるのは、長友だと。出場しなくてもずっと選ばれていたので、森保監督は最初からそのような策を考えていたと思います。
ピッチに入らなくても、ピッチ外ですごく影響力のあるベテラン選手を置くのは、トルシエ監督の時代から続く日本代表の伝統のようになっています。ほとんどのワールドカップで、そういった存在の選手がいますよね。川島（永嗣）、川口（能活）、秋田（豊）、中山（雅史）といった選手たちが、長友と同じ役割を果たしてきました。
不要論を唱える人もいますが、チーム内で何が起こっているか、ロッカールームでどんな話がされているか、ベテランからの影響は、外からは測れません。メンタル的な面もすごく大事なので、長友はピッチに入らなくてもチームに貢献できると思います。だから、森保監督の選択には賛成できます」
――守田英正選手が外れたことについて、意見を聞かせてください。
「守田はポルトガルのビッグクラブで活躍していて、現地ではみんな彼が好きです。それでも代表に選ばれなかった。今の日本には、遠藤、鎌田（大地）、田中（碧）、佐野（海舟）、そして今回外れた守田と藤田（譲瑠チマ）という、６人の優れたボランチがいます。この６人は全員が日本代表のスタメンになれるクオリティがあると思います。昔の世代と比べると、スタメンと控え選手の差がそれほど大きくない。それが今の日本代表の最大の強みです」
――守田選手が外れたのはなぜだと考えますか？
「今は佐野と鎌田が理想的なボランチのコンビです。そして遠藤も、選手としてだけでなくキャプテンとしての存在感やリーダーシップも大事なので、コンディションが整えば外れるわけがない。そうなると、残りの枠は１つだけ。田中か守田か藤田か、という争いになります。