ポルトガル・サッカー連盟は19日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む代表メンバーを発表し、41歳のFWクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）が史上最多となる6度目の選出。「27＋1」でのメンバー構成となった“粋な演出”がネットで話題となった。

マルティネス監督は会見で規定より1人多い27人のメンバーリストになったことについて怪我のリスク等の問題もあり、最終的にGK4人のうち1人が外れることを示唆。さらに今回「＋1」としたことについても言及した。

ポルトガル代表は昨年7月、交通事故によりディオゴ・ジョタさんが急死。リバプールでも活躍していた主力メンバーの突然の訃報を受け、マルティネス監督は「ディオゴはW杯で優勝したかった。そして我々はその夢のために戦うためにここにいる」と宣言していた。

この会見ではジョタさんこそがプラス1だったことに触れ「彼は私たちの力であり、喜びです。人生には誰しも辛い時期があります。ディオゴを失ったことは忘れられない非常に辛い出来事でした。ですがディオゴの夢と彼が代表チームで常に示してくれた模範のために戦うことが、私たち全員の責任でした。ディオゴ・ジョタの精神、強さ、そして模範は常に私たちにとってプラス1であり、これからもずっとプラス1であり続けるでしょう」と複雑な思いを明かした。

ポルトガル・サッカー連盟公式Xでも「27＋1」と表記し、W杯メンバーを紹介。これらの“演出”にネット上からは「粋すぎる」「ジョタ愛されてる」「一緒に戦ってくれるの心強い」「こんなんされたら泣いてまう」と反響を呼んだ。

≪ポルトガル代表W杯メンバー≫

【GK】

ディオゴ・コスタ（ポルト）、ジョゼ・サ（ウルバーハンプトン）、 ルイ・シルバ（スポルティング）、 リカルド・ベーリョ（ゲンチレルビルリイ）

【DF】

ネルソン・セメド（フェネルバフチェ）、ディオゴ・ダロト（マンチェスターU）、マテウス・ヌネス（マンチェスターC）、ジョアン・カンセロ（バルセロナ）、ヌーノ・メンデス（パリSG）、ルベン・ディアス（マンチェスターC）、レナト・ベイガ（ビリャレアル）、ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）、トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

【MF】

ビティーニャ（パリSG）、サム・コスタ（マジョルカ）、ルベン・ネベス（アルヒラル）、ジョアン・ネベス（パリSG）、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスターU）、ベルナルド・シウバ（マンチェスターC）

【FW】

ジョアン・フェリックス（アルナスル）、フランシスコ・トリンコン（スポルティング）、フランシスコ・コンセイソン（ユベントス）、ペドロ・ネト（チェルシー）、ラファエル・レオン（ACミラン）、ゴンサロ・ゲデス（Rソシエダード）、ゴンサロ・ラモス（パリSG）、クリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）