仏の俳優ジャン・レノ（77）が19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。現在の妻との充実ぶりを語った。

レノはこれまで3人と結婚しそれぞれに2人の子どもをもうけた。「私はとても幸運なことに、その子どもたちの母親、離婚した奥さんとも今とても良い関係、友だち関係にあるのでそれは幸運だと思います」と語った。

レノは「私は人生で難しいことが2つあると思うんですけど2人でカップルとして生きること、それから2番目に子どもを育てること。『仕事がない』ということはどうにかなるものであって、やっぱり一番難しいのはカップルでちゃんと幸せになり子どもを育てること」と語った。

黒柳は「やっぱり3回目でチャンスをもらいになって？」と聞くとレノは「2回の結婚、1回目は14年間、2回目は7年間続いたんですけど、最初の2回の結婚では生活の中に『なぜ？どうして？』っていう疑問がいっぱいあったんです。“彼女はどうして私の望むように私を愛してくれないんだろうか”という疑問がいっぱいあったんですけど今の妻のゾフィアにはそういった“どうして？”が全くない」と充実ぶりを語った。