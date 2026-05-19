ぱんつくったことある？→あるよ！定番のひっかけ質問は、“パンツパン”があれば解決
「ぱんつくったことある？」
小学生には定番のひっかけ質問です。うっかり「あるよ」と答えてしまえば「え〜、パンツ食ったことあるの〜〜？」とバカにされてしまいます。
かといって「ないよ」と答えれば「パン作ったことないの？お手伝いとかしないんだね」と言われる始末。どっちに転んでもバッドエンドなあくどい質問ですが……このほどXで「ベストアンサー」が誕生しました。
“なんでもパンにする”をモットーに活動しているXユーザーの「Ran」さんが投稿したのはパンツ型のパン（以下、パンツパン）。
こんがり美味しそうな色に焼けたTの字型のパンは、どちらもうっかり履いてしまいそうなほどパンツ。
これなら「ぱんつくったことある？」という質問に対してドヤ顔で「あるが？ どっちの意味でも」と答えることができますね。
この意地悪な質問に対する「ベストアンサー」とも言うべき投稿は、3.8万件を超すいいねを獲得。コメントや引用欄には「天才ですね」「かわいい」「お見事！！」などと絶賛の声が多数寄せられています。
Ranさんがパンツパン作りを決めたきっかけは、やはりお子さんの発言。「パンつくったことある？」と聞かれて「あるよ」と答えたところ、「えー！ママってパンツ食ったことあるんだ〜〜笑」と言われてしまったそう。
自身の子どものころの懐かしい気持ちを覚えると同時に、Ranさんは「次聞かれた時は『あるよ！』と胸を張って言えるように、パンツを食べておこう」と決意し、パンツパンを作ることにしたとのこと。⋯⋯パンツを食べておこう？
今回作られたパンツパンはリボン付きとブリーフの2種類。ブリーフの方を作るにあたっては、ネット上の画像を見て構造をよく理解してから成形に挑んだそう。
「前身頃を作るのがやや難しかったです」（Ranさん）
焼き上がったパンツパンを食卓に出したところ、家族は驚きと笑いをもって受け止めてくれたそう。ただ少し苦笑いのニュアンスがあったのだとか。
ちなみにパンツパンは具なし。食べ心地としてはバターロールのようになっているとのことです。
パンツパンは今回限りと思っていたRanさんですが、コメント欄にさまざまなアレンジ案が寄せられたのを受けて、また作りたくなってきているそう。
「ソーセージ、カレー、あんこ、チョコを入れて欲しいとのコメントがとても多かったので、やってみたいなぁ」と話しています。
具入りのパンツパン。食べてみたいような、みたくないような……。
＜記事化協力＞
Ran （パンの人） さん（@konel_bread）
（ヨシクラミク）