「ぱんつくったことある？」

小学生には定番のひっかけ質問です。うっかり「あるよ」と答えてしまえば「え〜、パンツ食ったことあるの〜〜？」とバカにされてしまいます。

かといって「ないよ」と答えれば「パン作ったことないの？お手伝いとかしないんだね」と言われる始末。どっちに転んでもバッドエンドなあくどい質問ですが……このほどXで「ベストアンサー」が誕生しました。

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“なんでもパンにする”をモットーに活動しているXユーザーの「Ran」さんが投稿したのはパンツ型のパン（以下、パンツパン）。

こんがり美味しそうな色に焼けたTの字型のパンは、どちらもうっかり履いてしまいそうなほどパンツ。

これなら「ぱんつくったことある？」という質問に対してドヤ顔で「あるが？ どっちの意味でも」と答えることができますね。

この意地悪な質問に対する「ベストアンサー」とも言うべき投稿は、3.8万件を超すいいねを獲得。コメントや引用欄には「天才ですね」「かわいい」「お見事！！」などと絶賛の声が多数寄せられています。

Ranさんがパンツパン作りを決めたきっかけは、やはりお子さんの発言。「パンつくったことある？」と聞かれて「あるよ」と答えたところ、「えー！ママってパンツ食ったことあるんだ〜〜笑」と言われてしまったそう。

自身の子どものころの懐かしい気持ちを覚えると同時に、Ranさんは「次聞かれた時は『あるよ！』と胸を張って言えるように、パンツを食べておこう」と決意し、パンツパンを作ることにしたとのこと。⋯⋯パンツを食べておこう？

今回作られたパンツパンはリボン付きとブリーフの2種類。ブリーフの方を作るにあたっては、ネット上の画像を見て構造をよく理解してから成形に挑んだそう。

「前身頃を作るのがやや難しかったです」（Ranさん）

焼き上がったパンツパンを食卓に出したところ、家族は驚きと笑いをもって受け止めてくれたそう。ただ少し苦笑いのニュアンスがあったのだとか。

ちなみにパンツパンは具なし。食べ心地としてはバターロールのようになっているとのことです。

パンツパンは今回限りと思っていたRanさんですが、コメント欄にさまざまなアレンジ案が寄せられたのを受けて、また作りたくなってきているそう。

「ソーセージ、カレー、あんこ、チョコを入れて欲しいとのコメントがとても多かったので、やってみたいなぁ」と話しています。

具入りのパンツパン。食べてみたいような、みたくないような……。

＜記事化協力＞

Ran （パンの人） さん（@konel_bread）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051905.html