『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、転職で無双する人のたった一つの習慣について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

転職面接を重ねていると、明らかに場慣れしている人とそうでない人の差を感じることがあります。

緊張感のある場でも自分の言葉で話せて、深掘りされるほど印象が上がっていく。そういう人は、転職活動を始めてから急に強くなったわけではありません。就活時代からある一つの習慣を持っていた人が、転職面接でも自然と結果を出しているケースがほとんどです。

その習慣とは何か。一言で言うと、「自分の経験を言語化し続ける習慣」です。

就活時代に自己分析を深めた人と、なんとなく乗り切った人では、社会人になってからの差が広がっていきます。

自分の経験を言語化する習慣がある人は、日々の仕事の中でも「この経験から自分は何を学んだか」「自分はどういう状況で力を発揮できるか」を無意識に整理しています。転職面接で「これまでの経験を教えてください」と聞かれたとき、言葉が自然と出てくるのはこの積み重ねがあるからです。

一方で言語化の習慣がない人は、いざ転職活動を始めてから慌てて自己分析をすることになります。数年分の経験を短期間で言語化しようとしても、表面的な整理しかできないことが多いです。面接官の深掘りに対して言葉が詰まるのは、経験が足りないのではなく言語化が追いついていないだけというケースがかなり多いんですよね。

新卒就活の自己分析が「貯金」になる

新卒時代の就活で真剣に自己分析をした人は、自分の価値観・強み・弱みをある程度言語化した状態で社会人生活をスタートしています。

これが転職時に大きな貯金として機能します。社会人経験を積む中で新たな経験が加わっても、就活時代に作った自己理解のベースがあるので、アップデートがしやすいんです。「昔はこう思っていたけど、今はこう変わった」という形で自分の変化を語れる人は、面接官から見て非常に魅力的に映ります。

逆に就活を流して乗り切った人は、転職時にゼロから自己理解を構築しなければならないので、時間もエネルギーもかかります。

今からでも遅くない、言語化の習慣のつけ方

言語化の習慣は、特別なことをしなくても身につけられます。

一番シンプルなのは、仕事で何か経験したときに「これは自分にとってどんな意味があったか」を一言でいいので言葉にしてみることです。日記でも、メモアプリでも形式は何でも構いません。続けていると、自分のキャリアの文脈が少しずつ見えてきます。

転職面接で無双する人は、特別な経験を持っているわけではないことが多いです。普通の経験を、自分の言葉で語れるかどうか。その差が面接の結果を大きく左右します。今の仕事の中で小さな言語化を積み重ねていくことが、将来の転職面接での強さに直結していきます。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）