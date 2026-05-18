5月17日、杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が、札幌でおこなわれたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。ランウェイを歩いたが、希空の独特な衣装がSNSをざわつかせている。

同イベントは、北海道最大級のファッション＆カルチャーイベントで、モデルやアーティスト、お笑い芸人ら約140人が集結した。

「トレンドの春夏ファッションに身を包んだモデルやインフルエンサーが、ランウェイを歩きました。希空さんは赤のサッカーユニホームにデニムのミニスカート、ロングブーツにニーハイソックスという一風変わったファッションで登場。髪型は三つ編みで、太ももが見える大胆なカットでした」（スポーツ紙記者）

“クセ強” ユニホーム姿の希空が登場し、会場は盛り上がったようだ。一方で、Xでは

《スタイリングどうなってんだよ》

《サッカー好きじゃない子に着させるスタイリスト ぶっ飛ばしたいw》

《クソかっこいいスペインのユニをなぜここまで台無しにできるんや。担当酷すぎる》

など、この衣装に困惑する声があがっている。

「ユニホーム衣装は、アディダスの商品で、同社のアイテムをまとったモデルもいました。ただ、希空さんはふだんのモデル業では、流行りの平成レトロテイストを取り入れたキュートなファッションが多く、ファンからも好評です。

今回は赤色を基調としたスペイン代表のユニホームをほうふつとさせるデザインに、下はデニムのミニスカートという独特なスタイリングだったため、ギャップを感じる人もいたようです」（芸能記者）

希空は、2024年にInstagramと公式YouTubeチャンネルを開設し、芸能界に足を踏み入れた。過去には「東京ガールズコレクション」などファッションイベントに参加しており、モデルとしても活躍しているが、課題も浮上しているようだ。

「3月のInstagramで、希空さんは《平成メイクしてみた》とつづり、少し濃いめのメイクをした写真を投稿したところ、母親である辻さんとそっくりなことが話題になりました。

辻さんは2000年代にギャル系のメイクで人気を博しましたが、顔立ちが似た希空さんも最近のトレンドを取り入れた “平成ギャル” 路線と相性がいいようです。

ただ、こうした路線を継承し、“母と似てる” という話題性が先行するばかりでは、タレントとしての成長が頭打ちになりかねません。今回のように、これまでなじみの薄いジャンルのファッションをまとった際、いかに新たな一面をアピールできるかがカギになると思われます」（同前）

芸能界デビューから約2年が経とうとしているが、さらなる進化を遂げられるか。