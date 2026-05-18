プロレスラー・長州力のモノマネで知られるタレント・長州小力が所属する「西口プロレス」は１８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。小力に関する「重要な発表」を２１日に行うと明かした。

Ｘでは「関係各位 ２０２６年５月１８日 株式会社ウエストゲートエンタテインメント【西口プロレスに関する重要なお知らせについて】」と題した文書をアップし、「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、２０２６年５月２１日（木）に、当団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定しております」と報告。

「詳細につきましては、同日、西口プロレス公式Ｘを通じて発表いたします」とし、「日頃より応援いただいておりますファンの皆様、関係者の皆様には、ご心配をお掛けいたしますが、正式発表まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。なお、現時点で本件に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください」とつづった。

小力は４月９日に東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、同１５日に警視庁から道交法違反容疑で書類送検されていた。小力は４月１０日、西口プロレス公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演して謝罪。信号無視については「赤信号で止まっているとき、椅子の間に物を落としてしまい、青信号になったと思い込んで左折をしたところ、交差点にいた警察官に指摘された」と説明。運転免許の提示を求められた際に有効期限が３月５日で切れていることに気づいたと話した。所属事務所は今後の対応について「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」としていた。