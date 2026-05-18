お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、大好きなゲームについて熱弁する場面があった。

リスナーから「ドラゴンクエスト」に関するメールが寄せられると、有吉は「俺は1から全部やってる」と、実は大ファンだと明かす。

「一番ハマったシリーズは?」という話題になると「ダントツ1ね。小5、小6だったかな?（人気が）そんなに爆発してなかったんだけど。ファミコンのカセット売ってる駄菓子屋に毎日行っててさ。おじさんが俺のことかわいいからひいきしてくれてたんだけど。“今日入ったよ、凄いのが”って言われて“そうなんですか!”って」と興奮気味に話していた。

また「面白すぎてビックリしちゃった。次の日から朝行って全部黒板に書いて。こういうことが起こったっていうストーリーを、皆に教えてやってた。カセットを持っていろんな人の家行ってさ、俺がプレーする姿をみんなに見せるっていう。ドラクエの“伝道師”だった」といい「2から大変なことになっていくんだけど、3なんて社会問題になるぐらいで」と、作品と歩んだ40年を振り返っていた。