【“HUMAN MADE x Pokémon” コラボレーションアイテム第2弾】 5月23日 発売予定 価格：2,200円～

HUMAN MADE（ヒューマンメイド）は、「ポケットモンスター（ポケモン）」とのコラボアイテム第2弾をHUMAN MADE店舗およびオンラインストアにて5月23日より発売する。価格はソックスが2,200円など。

2025年秋にリリースされた第1弾に続き、「ピカチュウ」や「カモネギ」といったポケモンたちはもちろん、新たに「コイキング」が登場。今回のコラボでは、フロントやバックにネギを差せる「カモネギ」をフィーチャーしたパデットブルゾンやユーティリティジャケットをはじめ、「ピカチュウ」がバックスタイルを彩るデニムジャケット、そして、「コイキング」のオープンカラーレーヨンシャツなど、HUMAN MADEの遊び心が詰め込まれた全15型がラインナップされる。

なお、5月23日および24日のHUMAN MADE店舗への入店は「HUMAN MADE Inc. Official App」による事前抽選となる。抽選エントリーには公式アプリのダウンロードおよび会員登録が必要で、入店希望者は5月18日11時～5月20日9時59分までにアプリ内のMYPAGEにある「入店抽選フォーム」よりエントリーできる。

□“HUMAN MADE x Pokémon” コラボレーションアイテム第2弾発売のお知らせ

POKÉMON MADE DENIM JACKET 59,400円

POKÉMON MADE PADDED BLOUSON 74,800円

POKÉMON MADE UTILITY JACKET 85,800円

POKÉMON MADE ALOHA SHIRT 36,300円

POKÉMON MADE GRAPHIC T-SHIRT #1 13,200円

POKÉMON MADE GRAPHIC T-SHIRT #2 13,200円

POKÉMON MADE GRAPHIC T-SHIRT #3 13,200円

POKÉMON MADE SOCKS 2,200円

POKÉMON MADE HEART STUFFED PASSCASE 8,580円

POKÉMON MADE KEY CHARM 3,850円

POKÉMON MADE KEY RING #1 2,420円

POKÉMON MADE KEY RING #2 2,420円

POKÉMON MADE DOUBLE WALL GLASS 350ml 4,180円

POKÉMON MADE DOUBLE WALL GLASS 450ml 4,950円

OKÉMON MADE FLOATING PEN 1,650円

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.