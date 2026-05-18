The Right Lightが、1stアルバム『One Step』を7月15日にリリースする。

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今作は、Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞／作曲を担当したデビュー曲「YES」や、2nd配信シングル「ライツオン！」など、これまで配信してきた5曲と、5月22日に配信される最新曲「Crush On You」のほか、新曲3曲を含む全9曲を収録。彼ら自身が未来／夢に向かって突き進む最初の“一歩”を表現したアルバムとなっている。

また、6月中旬には大阪と東京でグループ初のリリースイベントを開催。CDを予約すると、当日実施するミニライブへの優先参加やメンバー全員でのサイン会、ハイタッチ会に参加可能となる。詳細はオフィシャルサイトにて確認できる。

さらに、本作を携えた1stライブツアー『One Step』の開催も決定。7月29日の横浜公演を皮切りに、新潟、宮城、福岡、岡山、大阪、愛知と、8月11日まで全国7カ所をまわる。

（文＝リアルサウンド編集部）