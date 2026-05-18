◆サッカー◇静岡県高校総体 ▽２回戦 藤枝明誠６−０富士見（１７日・藤枝明誠高グラウンド）

２回戦１４試合が行われた。プリンスリーグ所属のシード校・藤枝明誠は富士見に６―０で大勝。後半１４分に出場したＦＷ渡貫暖（３年）がハットトリックの活躍を見せた。２連覇を目指す浜松開誠館は沼津中央を６―０で、新人戦に続く県２冠を狙う静岡学園は沼津西を８―１で下した。３回戦は２３日に行われる。

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藤枝明誠のエースＦＷ渡貫が躍動した。後半終了間際のセットプレーで、こぼれ球を蹴り込み計３得点。「（ハットトリックは）高校では初めて」と、ホッとした表情を見せた。

９日のプリンスリーグでは、富士市立に０―２で黒星。渡貫は先発したものの精彩を欠き、ハーフタイムに交代させられて「悩んでました」。この日は覚悟した通りのベンチスタート。それだけに１―０の後半１４分に出番が来たときは「失うものは何もない。やるしかない」と燃えていた。

同２８分に味方のシュートのこぼれ球を逃さず決めると、２分後には左サイドをドリブルで突破。そのままゴール前まで突き進んでネットを揺らした。「得点してチームに貢献する」。それしか頭になかった。

前半は苦しんだ。前線の動きが少なく無得点。ハーフタイムには松本安司監督（５６）から雷が落ちた。計６ゴールの大勝も、指揮官は「３年生がもっと引っ張らないと」と厳しい表情で話した。ようやく後半８分に先制点を奪ったＭＦ高下龍馬（２年）も「前半からもっとやっていれば圧倒できた」と反省の弁だ。

次の相手は飛龍。序盤からエンジン全開で行く。渡貫は「点を取る仕事をする」と宣言。上級生が先頭に立つ。（里見 祐司）

〇…監督の長男で、１年生ながら１７６センチ、６９キロの体格を誇るＦＷ松本優誠が後半１４分、渡貫と一緒にピッチへ。３月末に左手首を骨折。復帰まで１か月かかり「試合勘がまだまだ」と言うが、同２４分にはスルーパスに反応してゴールも。オフサイドと判定され幻となったものの、同３９分には右サイドを抜け出してＭＦ鈴木大貴（２年）の得点をアシスト。「必ず点が取れる場所にいる渡貫さんから、いろいろと教わっていきたい」と前を向いた。