SNS映えも！ ゆっくり楽しみたいおしゃれランチ

Shop.1

【徒歩3分】avocafe／アボカド好きオーナーが開いた専門店

「やみつきアボカドスパム丼」1300円

神保町駅から徒歩約3分。路地のビルの3階にあるのが、アボカド好きのオーナーが立ち上げたアボカド専門店「avocafe（アボカフェ）」です。

ごはんの上にスライスしたアボカドとスパムをのせ、オリジナルの照り焼きソースをかけた「やみつきアボカドスパム丼」は人気メニューのひとつ。アボカドのクリーミーさ、スパムの塩気、甘じょっぱいソースがよく合い、半熟卵を絡めていただきます。

「アボカドハニーレモン」990円

アボカドが約1/2個とたっぷり入ったスムージー「アボカドハニーレモン」は、ヨーグルトとレモンをミックスすることで酸味が加わり、レアチーズケーキのような味わいに。レモンの輪切りがのったさわやかな見た目も好評です。

定番のほかに、夏には冷やし中華、冬には鍋など毎シーズン新しいメニューが登場するので、いつ訪れても知られざるアボカドの魅力を発見できますよ。

公式サイト：https://avocafe.net

■参考記事：【東京ドーム周辺】アボカド好きオーナーが開いた専門店「avocafe」でアボカド料理三昧（配信日：2023.04.07）



Shop.2

【徒歩4分】Muusa／ “静けさ” を味わう、ガレットがおいしい小さなカフェ

「エピナール」950円

神保町駅から徒歩約4分の場所にあるカフェ「Muusa（ムゥサ）」は、仲良し姉妹が営む小さなカフェ。元病院勤務の管理栄養士の店主自らが作るガレット（そば粉のクレープ）が評判です。

なかでもおすすめは、こちらの「エピナール」。ガレット生地には国産そば粉を使用。片面のみ焼いて具材をのせるのがフランス流ですが、もう少しパリっとさせたいと、具をのせる面もさっと焼いてから提供しています。そのため“外はカリッ、中はもちっ”とした食感が味わえます。

具材は、ベーコンはオリーブオイルで、ほうれん草はバターで炒め分けるというこだわりも。味付けはそば粉の香りを感じられるように軽めの塩コショウでシンプルにしています。

神保町を訪れる本好きさんはもちろん、ゆっくり落ち着いてランチを楽しみたい、そんな人にもおすすめしたい一軒です。

公式SNS：https://www.instagram.com/coffeemuusa/

■参考記事：【東京ドーム周辺】ガレットがおいしい小さなカフェ「Muusa」で“静けさ”を味わう（配信日：2023.04.08）



Shop.3

【徒歩5分】CAFE＆BAKERY MIYABI 神保町店／デニッシュを1/2斤使用！ ぜいたくハニートースト

「MIYABIのハニートースト」900円

職人が11時間以上もかけて作るというデニッシュパン「MIYABI」。そんな特別なデニッシュパンを1/2斤も使用した、ぜいたくな「ハニートースト」を食べられるのが、ベーカリーカフェ「CAFE＆BAKERY MIYABI 神保町店（カフェアンドベーカリー みやび じんぼうちょうてん）」です。

お目当ての「ハニートースト」は、軽くトーストしたアツアツの「MIYABI」に、たっぷりのアイスクリームとホイップがのり、仕上げにハチミツがたらり。サクッとした食感とともに、パン生地に染み込んだアイスとハチミツがジュワッと溶け出して、まさに至福の味！

アイスが溶けて染み込んだところもまたおいしく、最後まで余すことなく堪能できるハニートーストです。

公式SNS：https://www.instagram.com/miyabicafe_2017/

■参考記事：絶品すぎる！高級デニッシュを1/2斤も使用した、ご褒美ハニートースト（配信日：2018.12.29）



Shop.4

【徒歩2分】石釜 bake bread 茶房 TAMTAM／サクサク&しっとりのホットケーキにうっとり

「石釜焼きホットケーキ」990円

神保町駅から徒歩2分ほどのところにある「石釜 bake bread 茶房 TAMTAM（いしがま ベイク ブレッド さぼう タムタム）」。

お店の看板メニュー「石釜焼きホットケーキ」を支える石釜焼きオーブンは、「輻射窯（ふくしゃがま）」を採用しています。一般的な石窯よりも温度を厳密に管理できるので、外はサクサク中はしっとりとした「石窯ホットケーキ」が実現するのだとか。

焼き上がったホットケーキは、分厚いのに中までしっかりと火が通っているうえに、外は焦げていません。ほのかな甘みが感じられる生地は、溶けたバターと相性抜群。メープルシロップやホイップクリームと合わせて食べると、さらに芳醇な味わいに。さっくりとした軽い口当たりなので、あっという間に完食してしまいます！

公式SNS：https://www.instagram.com/tamutamu287/

■参考記事：神保町の「タムタム」に来たら絶対食べたい！感動コスパの石窯ホットケーキ（配信日：2018.07.19）



激戦区神保町のランチは、やっぱりカレーで決まり！

Shop.1

【徒歩5分】カリー＆ワヰン ビストロべっぴん舍／“べっぴん”になれる!? さらさら薬膳カレー

「赤のべっぴん薬膳カリー」1000円

神保町駅から徒歩約5分のところにある「カリー＆ワヰン ビストロべっぴん舍（かりー あんど わいん びすとろべっぴんしゃ）」。ここで食べられる、小麦粉を使わないさらさらの薬膳カレーは、驚くほどさわやかな味わいだと話題です！

「赤のべっぴん薬膳カリー」は、ワインで煮込んだ香味野菜スープと20種以上のスパイスで作る看板メニュー。小麦粉を使わないので、スープのようにさらさら。具は骨つき鶏肉、ブロッコリー、なす、にんじんなどが入っています。清涼感の正体はカルダモンというスパイス。熟成させる欧風カレーとは違って、スパイスのフレッシュさを引き出すように調理しているのだとか。

油も少ししか使わないそうで、胃もたれすることなくスルスル食べられちゃいます。美容食としてはもちろん、疲れているときや二日酔いのときにもおすすめですよ。

■カリー＆ワヰン ビストロべっぴん舍

（かりー あんど わいん びすとろべっぴんしゃ）

住所：東京都千代田区神田小川町3-10-1 駿台ビル2F

営業時間：11〜15時

定休日：月・水曜

公式サイト：https://www.beppinsya.com

■参考記事：“べっぴん”になれちゃうかも!?「べっぴん舎」のさらさら薬膳カレー（配信日：2018.06.02）



Shop.2

【徒歩2分】スマトラカレー共栄堂／スッキリとした辛さがクセになる！

「ビーフカレー」1600円

神保町駅から徒歩約2分。「スマトラカレー共栄堂（すまとらかれーきょうえいどう）」は、明治末期、東南アジアに渡った伊藤友治郎氏が持ち帰った味をベースにしたカレーの専門店です。

独特の濃褐色のソースは、小麦粉を一切使わず、20数種類の香辛料を1時間かけてじっくり炒めて作ったもの。野菜の形がなくなるまで、何時間も煮込んで作ったカレーはサラリとした食感と、肉のうま味が加わった濃厚な味わいが堪能できます。

「ビーフカレー」は、牛肉の濃厚なうま味が溶け込んだブイヨンに赤ワイン、カレーソースが合わさった香り高い仕上がり。スッキリした辛さがクセになる絶品カレーを、ぜひ一度味わってみて。

公式サイト：https://www.kyoueidoo.com



Shop.3

【徒歩3分】＆スリランカTOKYO／スパイス香る！ ココナッツミルクベースのスリランカカレー

「豚肩ロースステーキカレー」1500円

神保町駅から徒歩約3分の「&スリランカTOKYO（アンドすりらんかとうきょう）」は、福岡の人気店が東京に進出したスリランカカレー専門店。ココナッツミルクをベースにしたサラサラのスープカレーが特徴で、油分控えめでヘルシーな一皿が楽しめます。

看板メニューの「豚肩ロースステーキカレー」は、約200gのジューシーな豚肩ロースが主役。辛さは0〜10段階から選べ、スパイス煮たまごや炙りチーズなどのトッピングも充実しています。ライスが四角く盛り付けられていて、見た目にも楽しい一皿です。

スパイスの香りとココナッツのコクが絶妙に絡み合い、何度でも足を運びたくなる味わいです。

公式SNS：https://www.instagram.com/andsrilankatokyo/?hl=ja

■参考記事：【最新】東京スパイスカレーの名店 28選｜初心者のおひとりさまでも入りやすい専門店や美容にも効果あり!? の名物カレーを厳選！（配信日：2025.07.09）



Shop.4

【徒歩2分】サクラホテル神保町 サクラカフェ 神保町／宿泊客に教わった世界各国の料理が楽しめる！

「サクラカレー」800円

「サクラホテル神保町 サクラカフェ 神保町（さくらほてるじんぼうちょう さくらかふぇ じんぼうちょう）」は、世界中の旅人が集まるホテル「サクラホテル神保町」にある、オーガニック料理やさまざまな国の料理が楽しめるカフェ。メニューには、農薬や化学肥料を一切使わずに育った安心安全な食材も取り入れています。

「サクラカレー」は、系列の「よもだそば」特製のそばつゆを配合した名物カレー。そのほか、トルコのイスタンブールを代表するストリートフード「サバサンド」980円や、ピーナツバターを使った濃厚なセネガルのシチュー「マフェ」1000円など、各国の宿泊客から教わったオリジナリティーあるメニューやビールも人気です。

店内は、テーブル席以外にも片側がソファのボックス席、テラス席なども完備。テラス席はペット可なのもうれしいですね。

公式サイト：https://www.sakura-cafe.asia/jimbocho/



老舗の名店で味わう、

懐かしい喫茶店メニューのランチ

Shop.1

【徒歩1分】さぼうる／満足感たっぷり！ 老舗喫茶の名物ピザトースト

神保町駅から徒歩約1分、大通りから一本入ったところにあるのが、昭和30年（1955）開業の老舗喫茶店「さぼうる」。地下1階から2階の全3フロアには、テーブル席が約50席。丸太やレンガを使った山小屋のような空間で、ほんのり暗く落ち着いた印象です。

左から「ピザトースト」950円、「クリームソーダ（メロン）」850円、「クリームソーダ（カルピス）」850円

ランチに食べたいのが「ピザトースト」。焼きたての厚切り食パンは、外はカリカリ、中はふわふわ。ピザソースの上に、玉ねぎ、ベーコン、ドライサラミ、ピーマン、マッシュルーム、チーズがたっぷりとのった具だくさんで満足度が高い1品。一番人気の「クリームソーダ」と一緒に食べれば、幸福感いっぱいのランチに♪

公式SNS：https://www.instagram.com/sabor_jimbocho/

■参考記事：【神保町】老舗喫茶店「さぼうる」でクリームソーダを楽しむノスタルジックなひととき（配信日：2026.03.10）



Shop.2

【徒歩3分】ラドリオ／「ウインナーコーヒー」発祥の老舗喫茶店

「ナポリタン」ランチセット（スープ、コーヒーまたはウィンナーコーヒー付き）1300円 ※オープン〜17時

神保町駅から徒歩約3分の路地裏にあるのは、昭和24年（1949）創業の喫茶店「ラドリオ」。歴史ある喫茶店の多いこの界隈でも、もっとも古く、有名な店のひとつとして知られています。

コーヒーに生クリームをのせるウィンナーコーヒーを初めて提供した店としても知られていて、クリームソーダ、レモンスカッシュ、コーヒーゼリーなど、懐かしい喫茶店メニューに出合えます。「ラドリオ」特製ソースで炒めた「ナポリタン」は、黒胡椒がきいた大人の味。昭和レトロな空間で、ゆっくりとランチを楽しんでみて。

公式SNS：https://www.instagram.com/ladrio_staff/

■参考記事：山盛りクリームに心奪われる！ ウインナーコーヒー発祥の喫茶店「神保町ラドリオ」（配信日：2018.06.04）

外せない！ ボリューム満点の

とんかつ＆ラーメン

Shop.1

【徒歩2分】麺屋 二二一／もちもち＆つるつるの“たまごかけ麺”が絶品！

「特製たまごかけ麺」1300円

神保町駅から徒歩約2分の好立地にあるのが、厳選した卵とこだわりのだし、中華太麺を絡めてオリジナルの“たまごかけ麺”が堪能できる、究極のたまごかけ麺専門店「麺屋 二二一（めんや ふじい）」です。

“たまごかけ麵”とは、卵を麺全体に絡むように混ぜて、オリジナルの卵かけ麺にして味わうというもの。一番人気の「特製たまごかけ麺」は、小ライスと自家製の豚チャーシュー2枚、鶏チャーシュー2枚がセットに。うま味たっぷりの出汁と濃厚な卵をまとった、もちもち＆つるつるの太麺がたまりません！

残ったセットの小ライスを加えて“卵かけごはん”を楽しむこともできますよ。割烹料理店のようなカウンター席のみの洗練された空間もポイントです。

公式SNS：https://www.instagram.com/mennya221/



Shop.2

【徒歩4分】海老丸らーめん／“フレンチ×ラーメンの融合”がテーマ

「元祖海老丸らーめん」1530円

神保町駅から徒歩約4分。「海老丸らーめん（えびまるらーめん）」は、“フレンチ×ラーメンの融合”がテーマのオマール海老専門ラーメン店。名物の「元祖海老丸らーめん」は、別名“飲むオマール海老ラーメン”ともよばれ、特に人気です。本格的なフレンチの技法で作るオマール海老100％の濃厚なスープは、まさに“ビスク”そのもの。

〆には、残ったオマール海老スープで味わうリゾットが定番。白米と卵黄、海老が添えられた熱々の器に、オマール海老スープを加え、上からチーズをトッピング。スープが一気に沸騰し、チーズがとろりと溶けだす熱々のリゾットをぜひ味わってみてくださいね。

公式サイト：https://ebimaru.com



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

