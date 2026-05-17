上沼恵美子「すごい嫌だった」共演者ぶっちゃけ…スタジオ騒然 「ものすごい空気悪いの」「もう時効ですから」
タレント・歌手の上沼恵美子が、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、過去の「すごい嫌だった」共演者について語る場面があった。
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
上沼は、15日放送のニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』にゲスト出演。松任谷との共演を「すっごいよかったわ！」と感激を込めて語った。
その上で「超一流の方っていうのは腰が低くて礼儀正しい」「二流、三流になったら、まあ顔と名前知ってるけど、まあまあやなというのは、感じが悪い。もうどうしようもない」と私見。「人間としての二流」だという。
そして話題は、料理番組の出来事に。当時5本撮りを2回やり、10本撮りだったという。ゲストに毎回着替えがあり、上沼は実名は明かさなかったものの、「頭変えてくれの、ポニーテールにしたいは、何したいは言うて、時間はかかるわ、ほんでやったら、メイクさんがやったら、パーッ（とほどいて）何やってんのよヘタクソが！って言う。ものすごい空気悪いの」と証言。
上沼は「すごい嫌だった」とし、さらに「そんな人だらけやった！」とぶっちゃけ。「もう時効ですから。27年やらせていただいたんですからね。変なのようさんいてたわ！」と声を張り上げ、スタジオは騒然となった。
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上沼は、15日放送のニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』にゲスト出演。松任谷との共演を「すっごいよかったわ！」と感激を込めて語った。
その上で「超一流の方っていうのは腰が低くて礼儀正しい」「二流、三流になったら、まあ顔と名前知ってるけど、まあまあやなというのは、感じが悪い。もうどうしようもない」と私見。「人間としての二流」だという。
上沼は「すごい嫌だった」とし、さらに「そんな人だらけやった！」とぶっちゃけ。「もう時効ですから。27年やらせていただいたんですからね。変なのようさんいてたわ！」と声を張り上げ、スタジオは騒然となった。