元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が16日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ネットニュースの見出しについて苦言を呈した。

同番組内での田中の発言は高確率でネットニュースになっている。過去には田中のマンションの共用部分のトイレを、親交の深いホフ・ディラン小宮山雄飛（52）が過去に使用したと話していた。

田中は「例えば『田中みな実のマンションのトイレをよく借りているミュージシャン』みたいな。雄飛さんなんだけど、よく借りてないのよ。何回か『トイレ借りていいですか？』って言って、1階の共用トイレみたいなのを貸したっていうことなんだけど。そんなの書いてあるとさ、家に上がってるみたいじゃん」と語った。

そして「そういう風に引きつけて、中身が別にどうってことない。雄飛さんと私がそば食べてる、みたいな。たまにトイレ借りてるっていう記事。なんだよ！と思ったりして。読んでくれた人に申し訳ないっていう気持ち。超キャッチーな見出しの割に中身は別にみたいな」と語った。その上で「だったら、もっとバズるような内容でしゃべりたいですけどね」と言葉に力を込めた。

今回のゲストは映画パーソナリティーのコトブキツカサ。番組公式Xには田中とコトブキツカサのツーショット写真が公開されている。