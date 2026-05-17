ドッグランで、ママが隠れてみた時のワンコの反応が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い！」「優しい子だね～」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ママっ子な犬』とドッグランへ→内緒で隠れてみたら『ママがいない』と気付いて…『発見した瞬間』】

ママの姿をチラチラ確認

TikTokアカウント「tenten.maltipoo」に投稿されたのは、森のドッグランでママが姿を隠してみた時のマルプーの男の子「てんてん」くんのお姿。てんてんくんはママっ子で、とっても甘えん坊なんだそう。

パパと一緒に、ママの少し前を歩いていくてんてんくん。時々後ろをチラリと振り返り、ママがついてきてくれているか、ちゃんと確認をしているよう。

「ママがいない！？」と焦るワンコ

しばらくして、ママはこっそりと木の影に隠れてみることに。それには全然気が付かず、パパと一緒にどんどん先を歩いて行くてんてんくん。すると、ついにママがいなくなっていることに気が付きます…！

「あれ！？ママ！？」と一瞬フリーズしたてんてんくんでしたが、大好きなママを探すべく通ってきた道を走り出します。キョロキョロして、明らかに慌てているてんてんくんの表情と行動に、ママが羨ましくなってしまいます。

ママ発見→一目散に走り出す！

焦って走りながら、不安そうな表情で大好きなママを探しているてんてんくん。ついに木の影に隠れていたママを発見すると、まっすぐにママの所へ走ってきてくれたんだとか。

そんなてんてんくんの姿を見て、「すぐ見つかっちゃったぁ」と言うママの声はとっても嬉しそう。「ママ大好き！」が溢れすぎているてんてんくんの姿は、多くの人をキュンとさせてしまったのでした。

投稿には「めっちゃ可愛い！」「優しい子だね～」「愛おしすぎる」「可哀想と思いつつ、やっちゃいますよねこういうの」「愛情たっぷりに育ててるのが伝わる」といったコメントが寄せられています。

てんてんくんのキュートな日常は、TikTokアカウント「tenten.maltipoo」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tenten.maltipoo」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。