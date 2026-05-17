【難解略語】「SaaS」が何の略か分かりますか？　デジタル社会の今、知っておきたい…

突然ですが、「SaaS」が何の略か知っていますか？

知ってたらIT分野にかなり詳しい…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）」でした！

SaaSとは、「Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）」の略語です。

従来のソフトウェアはパッケージを購入してパソコンにインストールして使用するのが一般的でしたが、SaaSではインターネットを通じてクラウド上のソフトウェアをサービスとして利用します。利用者はブラウザさえあればどこからでもアクセスできるため、特定の端末に縛られることがありません。

料金体系としては月額・年額といったサブスクリプション形式が主流で、初期コストを抑えやすいのが特徴です。また、ソフトウェアのアップデートやサーバーの管理はすべて提供会社側が行うため、利用者はメンテナンスの手間をかけずに常に最新の機能を使い続けることができます。

身近な例としては、GmailやGoogle ドキュメント、Microsoft 365、Zoom、Slackなどが代表的なSaaSサービスです。個人から大企業まで幅広く活用されており、近年のリモートワークの普及とともにさらに需要が高まっています。クラウドサービスの中核を担う重要な概念として、ビジネスの現場でも頻繁に使われる言葉です。

次回の難解略語もお楽しみに！

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