2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、結成10周年を記念したコラボレーションカフェ「すとぷり 10th Anniversary Party in SWEETS PARADISE」を開催すること15日、発表した。6月4日の結成10周年を祝うアニバーサリー企画として、全国のスイーツパラダイス対象10店舗にて6月2日より順次開催する。

本コラボカフェでは、10周年ビジュアルを使用した店内装飾に加えて、すとぷりメンバーによる「リスナー（ファン）さんに食べてもらいたいメニュー」が展開される予定。グループとしての大きな節目を、ファンと一緒に楽しめる特別なパーティーとなっている。この日からスイーツパラダイスアプリで予約がスタート。そのオリジナルメニューやノベルティーグッズなどの詳細は、スイパラ公式サイト内で22日午後6時に公開される。

すとぷりは、６月20日からアリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」も始まる。記念すべき10周年に向けて、さまざまな企画が目白押しだ。