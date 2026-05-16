「明らかな弱点がある」ACL２決勝を前に中東メディアがG大阪を徹底分析！ C・ロナウド擁するサウジ強豪と対戦

「明らかな弱点がある」ACL２決勝を前に中東メディアがG大阪を徹底分析！ C・ロナウド擁するサウジ強豪と対戦