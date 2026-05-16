MISSHAの新作バームが登場♡毛穴ぼかしも叶う新感覚プライマーに注目

韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」から、新メイクアップシリーズ「glow」の新作として「ミシャ グロウ ブラーリングバーム」が登場します。スキンケアのようなみずみずしさと、メイク崩れを防ぐフィックス機能を兼ね備えた新感覚プライマー。気になる毛穴や凹凸を自然にぼかしながら、うるおい感のあるふんわり肌へ導いてくれる注目アイテムです。毎日のメイクをもっと快適にしてくれる新作をチェックしてみてください♪

透明バームで叶えるふんわり肌

「ミシャ グロウ ブラーリングバーム」は、透明タイプのバーム状プライマー。しっとりとなめらかに伸び広がる軽やかな水分テクスチャーで、肌へぴたっと密着します。

ベタつきにくいのにしっかりうるおいをキープし、肌表面はふわっとソフトマットな質感に整えてくれるのが魅力です。

さらに、ブラーリング効果によって毛穴や小じわ、肌の凹凸を自然にカバー。高分子ポリマーが肌悩みを埋めるように補正し、微粒子パウダーが光をやさしく反射することで、なめらかなフラット肌を演出します。

部分使いはもちろん、顔全体にも使えるので、その日のメイクや肌状態に合わせて調整できるのもうれしいポイントです。

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美容成分配合でメイク中も保湿ケア

ミシャ グロウ ブラーリングバーム

価格：1,980円（税込）

「ミシャ グロウ ブラーリングバーム」には、メイクアップアイテムでありながら、スキンケア発想の美容成分をたっぷり配合。

ナイアシンアミドをはじめ、8種のヒアルロン酸、セラミドNP、加水分解コラーゲン、ダマスクバラ花水など、保湿成分を贅沢に取り入れています。

乾燥によるメイク崩れを防ぎながら、しっとり感のある肌をキープ。肌表面はサラリとした感触なので、暑い季節でも快適に使いやすい仕様です。

ファンデーションのノリや密着感も高めてくれるため、ベースメイクの仕上がりをワンランクアップしたい方にもおすすめ。メイクとスキンケアを同時に叶えたい大人女性にぴったりのアイテムです。

容量：40g

発売日：2026年4月18日（土）よりロフト・PLAZAにて先行発売／2026年5月15日（木）より全国発売

毎日のメイクをもっと快適に♡

肌悩みを自然にぼかしながら、スキンケアのようなうるおい感まで楽しめる「ミシャ グロウ ブラーリングバーム」。

軽やかなつけ心地で、メイク前の肌をなめらかに整え、長時間美しい仕上がりをサポートしてくれます。

毛穴カバーや乾燥対策を同時に叶えたい方はもちろん、夏に向けて快適なベースメイクを探している方にもおすすめ。毎日のメイク時間を心地よく彩る新作コスメとして、ぜひチェックしてみてください♪