『徹子の部屋』“次回ゲスト”に驚きの声「思わず二度見した」「マジ？？」「びっくりした」
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が15日放送され、エンディングで発表された「次回のお客様」に反響が広がっている。
【写真】『徹子の部屋』“次回ゲスト”とテレビ初出演の奥さん、徹子の記念3ショット
三味線奏者の上妻宏光をゲストに迎えたこの日の放送のエンディングに、テロップで「次回のお客様はジャン・レノさん」と表示された。
来週18日のゲストがジャン・レノであるという一報に、SNSでは「思わず二度見した。ジャン・レノが！？徹子の部屋に！！？？」「徹子の部屋、次回のお客様はジャンレノって書いてあったけど、マジ？？wwwww」「ジャン・レノだと!?びっくりした」など驚きの声が寄せられている。
【写真】『徹子の部屋』“次回ゲスト”とテレビ初出演の奥さん、徹子の記念3ショット
三味線奏者の上妻宏光をゲストに迎えたこの日の放送のエンディングに、テロップで「次回のお客様はジャン・レノさん」と表示された。
来週18日のゲストがジャン・レノであるという一報に、SNSでは「思わず二度見した。ジャン・レノが！？徹子の部屋に！！？？」「徹子の部屋、次回のお客様はジャンレノって書いてあったけど、マジ？？wwwww」「ジャン・レノだと!?びっくりした」など驚きの声が寄せられている。