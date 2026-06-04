5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に初出演する。【写真】『徹子の部屋』初出演ですべてを出し尽くすM!LK結成から12年目となるM!LKは、カラフルで個性豊かな衣装を身に包んで登場。スタジオは一挙に華やかになる。番組ではメンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から、深夜バスや長時間の