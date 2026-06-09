俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に、12年ぶりにゲスト出演。憧れの職業を語った。【写真】「お口元そっくり」「絶対美人さん」制服姿でほほ笑む安達祐実の18歳・長女2歳でモデルデビューして42年。子役で一世を風靡（ふうび）し、大人の俳優への脱却に悩んだ時期があったというが、俳優を辞めたいと思ったことは「現実的に考えたことはないです。才能ないなと思うことはしょ