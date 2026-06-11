あす12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演するゲストについて、SNSで反響が広がっている。【写真】過去には『紅白』出場も！XポーズをするYOSHIKI＆サラ・ブライトマン俳優の木村多江をゲストに迎えたきょう11日の放送のエンディングに、テロップで「次回のお客様はサラ・ブライトマンさん」と表示された。あす12日のゲストが世界的歌姫であるという情報に、SNSでは「永久保存版だわ」「おいおい…