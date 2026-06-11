【モデルプレス＝2026/06/11】女優の木村多江が、11日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』（毎週月〜金13時〜）に出演。18歳の長女について初告白した。【写真】55歳女優「よく似てる」母親顔出しの幼少期ショット◆木村多江、テレビで長女について初告白司会の黒柳徹子から「実はテレビで初めて話して頂くんですけど、18歳になるお嬢さんがいらっしゃる」と話を振られた木村は「そうなんです。子供がいるのは隠しているわ