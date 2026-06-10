俳優の木村多江（55）が、11日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。5年ぶりの登場となる木村が、テレビ初告白となる18歳の娘のエピソードを明かす。【番組カット】変わらず美しい…11日放送の『徹子の部屋』に出演する木村多江愛娘は英語を習得するために高校を中退しオーストラリアへ留学。今はタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどだという。小学生時代のほろ苦いホームステイ