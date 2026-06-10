6月11日（木）の『徹子の部屋』に、木村多江が5年ぶりに登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！木村が、テレビ初告白となる18歳の娘のエピソードを明かす。愛娘は、英語を習得するために高校を中退し、オーストラリアへ留学。今やタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほど。小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から温かく語る。また、木村の意外な素顔として「ラ