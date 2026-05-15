本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。試合後には、指揮官やチームメイトが口々に褒めたたえている。

大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点で切り抜けた。その裏、ドジャースは9番エスピナル、1番ベッツの本塁打で援護した。4回は三者連続三振、5、6回も無失点に抑えた。今季最長タイとなる7回のマウンドでは1死一、二塁のピンチを招くも、中飛の際に相手走者が飛び出してダブルプレーに。スコアボードに0を刻んだ。

3回にソロ弾で援護したベッツは、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の場内インタビューに登場。大谷について「ストライクに投げ込んで、四球もほとんど与えなかった。まあ、彼はショウヘイだから。彼について表現できる言葉はなかなか見つからないよ。彼はベストだ」と手放しで称賛した。

ベッツと同じく3回に先制ソロを放ったエスピナルは、試合後の囲み取材に対応。大谷に対し「投打二刀流を見ると感銘を受けるよね。今夜、彼がやったことはみんなの期待通りだった。しっかり仕事を果たしたね。ショウヘイがショウヘイらしいことをやってのけたって感じだよ」と、微笑んで語った。

試合後の会見で「今夜のオオタニは本当に良かったと思う」と振り返ったのはデーブ・ロバーツ監督。最速100.6マイル（約161.9キロ）を記録したストレート主体の投球について、「直球は非常に質が高く、球威があった。99マイル（約159キロ）の球も多く、打者を圧倒していた。アラエスは彼に対して非常に良い打席を見せていたが、それ以外は今夜、彼が完全に支配していたと思う」と絶賛した。

今日の試合では、打者として打席には立たず投手に専念し、今季最長タイの7回を投げ切った。指揮官は「もし彼が打席に入っていたら、あそこ（6回）で降板させていたかもしれない。だが今回は打席に入っておらず、この試合に向けて休養も十分に取れていたし、次回登板に向けても休養が取れると分かっていた。そういった計算も働いている」と、説明した。

この試合で投球回は44回となり、規定に到達。防御率0.82でナ・リーグトップに浮上した。報道陣から大谷の先発投手としての変化について問われたロバーツ監督は、「その変化は誰もが見ているはずだ。彼は球界最高の投手になりたいと望んでおり、現に今それを成し遂げている。彼が準備段階から非常に高い集中力を持って取り組んでいるのは明らかだし、もちろん登板日の投球の実行力も素晴らしい」と惜しみない賛辞を送っていた。



（THE ANSWER編集部）