ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３８４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間12:39）（日本時間01:39）
ダウ平均 50077.75（+384.55 +0.77%）
ナスダック 26649.59（+247.25 +0.94%）
CME日経平均先物 63000（大証終比：+280 +0.44%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.982（+0.002）
10年債 4.450（-0.019）
30年債 5.005（-0.029）
期待インフレ率 2.479（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.533（-0.040）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.04（+0.02 +0.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4682.30（-24.40 -0.52%）
ビットコイン（ドル）
81467.69（+1791.96 +2.25%）
（円建・参考値）
1288万6559円（+283452 +2.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50077.75（+384.55 +0.77%）
ナスダック 26649.59（+247.25 +0.94%）
CME日経平均先物 63000（大証終比：+280 +0.44%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.982（+0.002）
10年債 4.450（-0.019）
30年債 5.005（-0.029）
期待インフレ率 2.479（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.533（-0.040）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.04（+0.02 +0.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4682.30（-24.40 -0.52%）
ビットコイン（ドル）
81467.69（+1791.96 +2.25%）
（円建・参考値）
1288万6559円（+283452 +2.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ