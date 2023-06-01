NY株式14日（NY時間12:39）（日本時間01:39）
ダウ平均　　　50077.75（+384.55　+0.77%）
ナスダック　　　26649.59（+247.25　+0.94%）
CME日経平均先物　63000（大証終比：+280　+0.44%）

欧州株式14日終値
英FT100　 10372.93（+47.58　+0.46%）
独DAX　 24456.26（+319.45　+1.32%）
仏CAC40　 8082.27（+74.30　+0.93%）

米国債利回り
2年債　 　3.982（+0.002）
10年債　 　4.450（-0.019）
30年債　 　5.005（-0.029）
期待インフレ率　 　2.479（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.057）
英　国　　4.994（-0.071）
カナダ　　3.533（-0.040）
豪　州　　5.018（-0.044）
日　本　　2.622（+0.042）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.04（+0.02　+0.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4682.30（-24.40　-0.52%）

ビットコイン（ドル）
81467.69（+1791.96　+2.25%）
（円建・参考値）
1288万6559円（+283452　+2.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ