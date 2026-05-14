ポンド売り反応、英国のストリーティング保健相が辞任＝ロンドン為替



「英国のストリーティング保健相が辞任」と報じられている。これを受けてポンド売り反応が広がっている。ポンドドルは1.3496レベルに安値を更新。ユーロポンドは0.8669レベルに高値を更新。ポンド円は再び213.30付近まで下落。



ストリーティング保健相はスターマー英首相の政治的ライバルとして知られている。保健相を辞任することで、新たな労働党の党首選に打って出る可能性が高まっているもよう。



GBP/USD 1.3506 EUR/GBP 0.8664 GBP/JPY 213.36

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